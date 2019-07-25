Poepon Boluspor’da oynamak istiyor

Yeni sezon öncesi transfer harekatına tüm hızıyla devam eden Boluspor, eski golcüsü Rydell Poepon için girişimlerini sürdürürken, golcü oyuncu da kırmızı beyazlı formayı yeniden giymek istediğini söyledi.

Poepon Boluspor’da oynamak istiyor

Haber: Esra Öztürk

Boluspor'un transferi için yoğun çaba sarf ettiği eski golcüsü Rydell Poepon takımının kamp yaptığı Topuk yaylasında açıklama yaptı. Yeni sezonda Boluspor'da oynamak istediğini açık açık belirten Poepon, Gaziantep ekibinin golcü transferinin henüz netleşmemesi nedeniyle beklemeye başladı. Gazişehir Gaziantep FK'nın forvet bölgesi için bir çok oyuncu ile görüştüğü, bu imzaların gerçekleşmesi ile Poepon'un transferinin olabileceği öğrenildi.  

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 11:35
Esra Öztürk

Esra Öztürk

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