Poepon En Golcüler Arasında

Haber: Aysun Beykoz
TFF 1’inci Ligde gol krallığı yarışması hız kazandı.
GOL KRALLIĞI
7 Gol: Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor), Ghıslaın Gımbert (Cesar Grup Ümraniyespor)
6 Gol: Burhan Eşer (Akhisarspor), Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka (Eskişehirspor), Marco Fılıpe Lopes Paıxao (Altay)
5 Gol: Aldın Cajıc (İstanbulspor A.Ş.), Innocent Nkasıobı Emeghara (Fatih Karagümrük A.Ş.), Rydell Romano Poepon (Boluspor)
4 Gol: Anton Putsıla (Altay), Emeka Frıday Eze (Adanaspor A.Ş.), Erkan Zengin (Fatih Karagümrük A.Ş.), Marko Mılınkovıc (Eskişehirspor), Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor Futbol Kulübü), Mirkan Aydın (Hatayspor), Rahmi Anıl Başaran (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Samed Ali Kaya (Adana Demirspor), Sokol Cikalleshi (Akhisarspor)
3 Gol: Anıl Koç (Altınordu), Beykan Şimşek (Osmanlıspor Futbol Kulübü), Emre Güral (Eskişehirspor), Erhan Çelenk (Akhisarspor), Erik Sabo (Fatih Karagümrük A.Ş.), Foxı Kethevoama (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Hasan Hatipoğlubüyükşehir (Belediye Erzurumspor), Honore Gomıs (Cesar Grup Ümraniyespor), Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Muhsin Yıldırım (İstanbulspor A.Ş.), Papa Alıoune Dıouf (İstanbulspor A.Ş.)