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29 Haziran 2018 Cuma
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    • Poepon Gazişehir’e imzayı attı

    Boluspor’la anlaşamayarak takımdan ayrılan Rydell Poepon 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’e transfer oldu. Poepon, kırmızı siyahlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    29 Haziran 2018 Cuma 16:18
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    Poepon Gazişehir’e imzayı attı
     Haber: Semih Baykal

    Geçtiğimiz iki sezonda Boluspor’da attığı toplam 36 golle tüm takımların dikkati çeken Rydell Poepon, Gazişehir Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı törende 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hollandalı futbolcu Poepon'a imza attıran Gazişehir, hücum noktasındaki eksikliğini önemli ölçüde gidermesi bekleniyor. Hafta başından bu yana altıncı transferini yapan Gazişehir'de kadroyu güçlendirme çalışmalarının süreceği belirtildi. Özellikle orta saha, defans ve kaleci mevkilerine takviye yapması beklenen Gaziantep ekibinde önümüzdeki günlerin de hareketli geçmesi bekleniyor.

    RYDELL POEPON

    Rydell Poepon, 28 Ağustos 1987 yılında Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine ise dünyanın önde gelen takımlarından Ajax alt yapısında başlayan golcü futbolcu, buradan ise sırasıyla Willem ll, De Graafschap, ADO Den Haag, NAC Breda, Valenciennes FC, Roda JC ve son olarak Boluspor formalarını giydi. Atletik yapısı ve net gol vuruşlarıyla öne çıkan 1,81 cm boyundaki başarılı futbolcu, kariyerinde oynadığı 402 resmi müsabakada toplam 116 gol atıp, 42 asist yapma başarısı gösterdi. Golcü futbolcu özellikle Spor Toto 1. Lig'de son iki sezonda oynadığı karşılaşmalarda attığı 36 golle adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’la, Anlaşamayarak, Takımdan, Ayrılan, Rydell

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