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24 Haziran 2018 Pazar
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    • Poepon gidiyor mu? Çarıkcı Açıkladı

    2018-2019 futbol sezonu hazırlıklarına Temmuz ayında başlayacak olan Boluspor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar 6 oyuncuya imza attıran Boluspor’da Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, önemli açıklamalarda bulundu.

    24 Haziran 2018 Pazar 15:11
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    Poepon gidiyor mu? Çarıkcı Açıkladı

    Haber: Semih Baykal

    İki sezondur Play Off’larda kaybederek Süper Lig’e çıkamayan Boluspor, yeni sezon da şampiyon olmak istiyor. Şu anlık 12 futbolcuyla yollarını ayıran kırmızı beyazlılar iç ve dış transfer olmak üzere 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı. 5-6 oyuncu daha transfer etmek isteyen Boluspor’da Kulüp Bsşkanı Necip Çarıkcı, basın mensuplarına açıklamada bulundu.  Çarıkcı; “Şuanda 5–6 oyuncu ihtiyacımız var. 3 tanesi banko oynayacak oyuncu. Görüştüğümüz oyuncular var. Stoper, santrafor ve sağ bek bölgesine. Her takımın kendine göre problemleri var, futbolcunun problemleri var. Biraz zaman gerekiyor, sabır gerekiyor. Görüşmeler devam ediyor. 1 hafta içinde de bu 3 futbolcuyu da kampa katmak istiyoruz” dedi.

    1 HAFTA DA 3 OYUNCU ALMAK İSTİYOR

    Üç tane banko oynayacak oyuncu almak istediklerini söyleyen Çarıkcı; “Temmuz ayının 2 veya 3’ünde kampımız Bolu’da başlayacak. Şu anda Türkiye’de hem seçim konusu bundan dolayı da çoğu kulüp transfer yapamıyor. Bizim ligimizde biz varız, birazda Denizlispor takımı oyuncu alıyor. Şuanda 5–6 oyuncu ihtiyacımız var. 3 tanesi banko oynayacak oyuncu. Görüştüğümüz oyuncular var. Stoper, santrafor ve sağ bek bölgesine. Her takımın kendine göre problemleri var, futbolcunun problemleri var. Biraz zaman gerekiyor, sabır gerekiyor. Görüşmeler devam ediyor. 1 hafta içinde de bu 3 futbolcuyu da kampa katmak istiyoruz. Ama şu anda anlaşmaya vardığımız iç ve dış transferde toplam 6 transfer, teknik heyetin elinde iskelet bir kadro duruyor. 1 hafta içinde de bu futbolcuları da kadromuza katarsak, kampa devremiz iyi geçsin. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Transfer sabır istiyor” dedi.

    “HERKES FUTBOLCUSUNA DEĞER BİÇİYOR”

    Umut Meraş’ın durumu hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Çarıkcı; “Diğer takımların bizden istediği oyuncular var. Takaslar var. Onun için bekliyoruz. Bütün olay Boluspor’un menfaati, Boluspor’un şartları. Futbol bir ticaret, bir ekonomi. Herkes para kazanmak istiyor. Herkes futbolcusuna değer biçiyor. Bizde Umut Meraş var. İsteyenler var ama cevap gelmedi. Belki ekonomik krizlerde olabilir. Oradan cevap bekliyoruz” diye konuştu.

    “POEPON KENDİSİ KULÜP ARIYOR”

    Son olarak Boluspor’la hala sözleşmeye yenilemeyen Poepon ve Guido Koçer hakkında da konuşan Çarıkcı; “Şuanda Poepon’e verdiğimiz 15 günlük süre dolmadı. Kendisi Hollanda’da. Guido Koçer’de kendisi tatilde. Onun menajeri Gana’da. Guido Koçer, Boluspor’da oynamak istediğini ifade etti. Menajerini bekliyoruz. Büyük ihtimalle bitebilir. Poepon’u da bekliyoruz. Poepon kendisi kulüp arıyor. Biz de o mevkiiye santrafor arıyoruz. Hep araştırıyoruz. Tekrar Poepon lig olmazsa bizle görüşecek. Bekliyoruz, ona bağlı kalamayız. Bizimde alternatiflerimiz var. Ona göre Boluspor menfaatleri doğrultusunda karar vereceğiz. Elimizde 4–5 tane santrafor var karar vereceğiz” şeklinde ifade etti.

    Anahtar Kelimeler: 2018-2019, Futbol, Sezonu, Hazırlıklarına, Temmuz

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