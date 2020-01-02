Poepon İlk 15’te

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü'nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı 2019-2020 sezonu TFF 1. Lig 17 haftalık istatistiklerinde; en çok süre alan oyuncu, galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler yer alıyor. TFF istatistiklerine göre, Bolusporlu forvet Poepon TFF 1’inci Ligde sezonun ilk yarısında en fazla süre alan 15 futbolcu arasında yer aldı.

EN FAZLA SÜRE ALAN 15 FUTBOLCU

İstatistiklere göre Altınordu’dan Erhan Erentürk, Sinan Osmanoğlu 17 maç bin 530 dakika, Erzurumspor’dan İbrahim Sehiç 17 maç bin 530 dakika, Ümraniyespor’dan Burak Öğür 17 maç bin 530 dakika, Menemenspor’dan Alber Koç ve Gentian Selmani 17 maç bin 530 dakika, Balıkesirspor’dan Vukoviç ve Oğuzhan Çapar 17 maç bin 530 dakika, Giresunspor’dan Muhammed Bayır 17 maç bin 530 dakika, Hatayspor’dan Akın Alkan 17 maç bin 530 dakika, İstanbulspor’dan M. Alperen Uysal ve Etoga Atchom 17 maç bin 530 dakika, Keçiörengücü’nden Metin Uçar ve Samet Akaydın 17 maç bin 530 dakika, Boluspor’dan Poepon 17 maç bin 499 dakika süre alarak ilk 15 içine giren futbolcular oldu.