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16 Mayıs 2017 Salı
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    • Poepon İngiltere, Almanya değil Bolu'yu neden seçti?

    Boluspor'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken son haftaların suskun golcüsü neden Türkiye'yi seçti? Ayrıntılar haberimizde...

    16 Mayıs 2017 Salı 13:44
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    Poepon İngiltere, Almanya değil Bolu'yu neden seçti?

    Özel Haber:Esra Öztürk

    Poepon İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya veya Fransa'da değil, egzotik bir ülke olan Türkiye'yi seçti. 29 yaşındaki PoeponBoluspor macerasında 8.ayına girdi ve şu anda takımın en golcü ismi olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Bolu'ya gelen Poepon İstanbul ve Ankara gibi iki metropole yakın olması dolayısıyla küçük şehirden oldukça memnun. Ailesini 3 ay sonra yanına getiren futbolcu, vatandaşları Jansen ve Vrede ile birbine yakın oturuyor.

    Vrede şimdi çok daha iyi

    Boluspor'da hastalığı sonrası zor günler geçiren Vrede ise şimdi çok daha iyi. Hastalığının öğrendikten sonra tedavi olan futbolcu artık gelecek sezona odaklanmak istiyor. Poepon, Vrede için Çapa, “Umarım Mitchell eski hızına kavuşur. Sonra da gelecek sezon bizimle olur.Birlikte çok şey yapacağız. Annesi ve kız arkadaşı da kendisinin yanında” dedi” şeklinde konuştu. Poepon, “Bolu'da yemekler ve şehir güzel. Jansen'le birlikte Avrupa Kupası maçlarını izliyoruz.Şampiyonlar Ligindeki rekabet gibi, Boluspor'un da hala Süper Lige çıkma şansı var. Hava şartları nedeniyle biraz zorlandık. Bu sezon en çok gol attığım sezon oldu. Türkler futbolu çok seviyor. Ben burada kendimi iyi hissediyorum. Bolu'da yürürken herkes benden fotoğraf istiyor. Sneijder ve vanPersie gibi ilgi görüyorum. Onlar ilk geldiğinde hava alanında büyük kalabalıklar gördüm” dedi. Poepon, “Bolu dağ havasında güzel bir şehir” dedi. Boş günlerinde İstanbul'a kız arkadaşı ile gittiğini söylerek Fenerbahçeli Lens ile bir araya geldiğini belirtti.

    Boluspor ile büyük takımlar arasında maddi olarak fark var

    Boluspor ile Süper Ligdeki F.Bahçe, Beşiktaş, G.Saray arasında güç farkı olduğunu söyleyen Poepon, “Biletler Bolu'da pahalı değil. Stat neden dolmuyor?

    Tek olumsuzluk?

    Kendisini sezon başı Boluspor'un istediğini söyleyen Poepon, “Çapa beni tanıyordu. Santos ta gelince geldim” dedi. Poepon 15 Temmuz gecesini ise “Kara bir geceydi” diye yorumladı. Poepon, “Kebap, Türk mutfağı harika. Tek olumsuzluk hava koşulları”dedi.

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