Poepon kalan maçlara yetişecek mi?

TFF 1.Ligin 19.haftasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Boluspor’da sakatlanarak oyundan çıkan Rydell Poepon’un kalan maçlarda görev alamayacağı öğrenildi.

Poepon kalan maçlara yetişecek mi?

Haber: Ceylan Beykoz

Ocak ayı sonunda ameliyat olan Rydell'in tedavisine ülkesinde devam ettiği bu oyuncunun kalan 6 haftaya yetişemeyeceği öğrenildi. Koronavirüs nedeniyle lige verilen uzun  ara sonrası bu oyuncunun kalan bu maçlarda oynayıp oynayamayacağı zaman zaman camiada gündeme gelmişti.   Rydell Poepon’dan sonra diğer forvet Kubilay Türk Yılmaz’ın da sakatlanması Altınordu maçı öncesinde Boluspor’u sıkıntıya soktu. Kidric’in beklenenin çok altında performans göstermesi Boluspor teknik heyetini kara kara düşündürüyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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