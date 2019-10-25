Poepon Krallıkta İddilalı

Haber: C.Kutay Aykan

Geçtiğimiz sezonu Süper Lige çıkan Gaziantep Futbol Kulübü’nde geçiren Hollandalı yıldız Rydell Poepon bu yıl Boluspor performansıyla dikkatleri yeniden çekmeye başladı. Geçtiğimiz yıl 1 sezonda attığı golü bu sezon henüz 8 maçta geçen Poepon geçtiğimiz hafta alınan Giresunspor galibiyetinde de başrolü oynamıştı. Ligde iyi yerde olmayan Boluspor’da Poepon’un performansı yüzleri güldürüyor. Gol krallığında Ümraniyesporlu Emircan 6 golle ilk sırada yer alırken, Bolusporlu Poepon, Altaylı Paixao ve İstanbulsporlu Cajic 5 golle 2.sırada yer alıyor.