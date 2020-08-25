Poepon Sezona Bomba Gibi Hazırlanıyor

Haber: Ceylan Beykoz

Hollandalı oyuncu antrenmanların en hırslı isimlerinden olurken, teknik heyet golcü oyuncunun ortaya koyduğu performanstan oldukça memnun. Sakatlığı sonrası ülkesinde tedavisini tamamlayan Rydell, Boluspor forması giydiği dönemlerde de en çalışkan isim olarak bu sütunlarda yer alan isim olmuştu. Takımın en eskilerinden olan ve kırmızı beyazlı ekibe ağabeylik yapan golcü oyuncu teknik direktör Ahmet Taşyürek'in yeni sezonda en güvendiği isim olacak. Bu ligi iyi bilen Rydell Poepon üzerine oyun kurgusunu hazırlayan Ahmet hoca oyuncunun performansından da oldukça memnun. Yaşadığı ağır sakatlık sonrası uzun süre futbola uzak kalan golcü oyuncunun bu açlığından da yararlanmak isteyen Taşyürek'in bu mevkii için rekabet adına bir isim daha istediği öğrenildi.