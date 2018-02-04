Haber: Semih Baykal

Boluspor ligin 20.haftasında deplasmanda karşılaştığı Gazişehir Gaziantep maçından ilk yarı ve ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 2-0 mağlup ayrıldı. Geçtiğimiz hafta sahasında Ümraniyespor’a kaybeden ve iki haftada 6 puan bırakan kırmızı beyazlılar 27 puanda kaldı ve 8.sıraya kadar geriledi. Kırmızı beyazlılar 2-0 kaybettiği mücadelede oynadığı futbolla vasatın üstüne çıkamadı. Golcü oyuncu Rydell Poepon’un yokluğunda ileri uçta Sefa Yılmaz’la sahaya çıkan Boluspor’da tecrübeli oyuncu adeta yokları oynadı. Boluspor’un Rydell Poepon’un yokluğunda gol yollarında etkisiz kaldığı bu mücadele sonrasında bir kez daha gözler önüne serildi.