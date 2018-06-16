Haber: Semih Baykal

2018-2019 sezonuna güçlü bir kadro kurmak için Denizlispor transfer çalışmalarına başladı. İlk etapta 3 yabancı futbolcu transferi yapacak. Yeşil siyahlı takım, Boluspor’da iki sezonda 36 gol 11 asistlik performans gösteren golcü futbolcu Rydell Poepon’u listeye aldı. Takımın eski golcüsü Leandrinho’nun dönmek için kurmaylara haber yolladığı Denizlispor’da Altınordu’dan ön libero Deniz Vural, Sivasspor’dan stoper John Boye, Ümraniyespor’dan sol kanat Serdar Özbayraktar, Boluspor’dan diğer isimler. Alacakları için TFF kanalıyla kulübe ihtar çeken, birçok kulübün transfer listesinde bulunan Mehmet Akyüz ve Ziya’yı mutlaka takımda tutacak Denizlispor’un iç transferde pazarlıkları sürdürdüğü Aissati’ye İstanbulspor’la anlaşan Teknik Direktör Fatih Tekke de talip oldu. Yeşil siyahlılar, kaleye yabancı isim alternatiflerini de değerlendiriyor.