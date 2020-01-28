Poepon’un sağlık durumu belli oldu

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligin 19.haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan Boluspor’da ligde kalma adına umutlar yeniden yeşerirken, golcü oyuncu Rydell Poepon’dan üzücü haber geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Volkan Şen ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalarak sedye ile saha kenarına alınan golcü oyuncu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama geldi. Kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Adana Demirspor maçında geçirdiği sakatlık sonrası futbolcumuz Rydell Romano Poepon'un sol tibia kemiğinde kırık meydana gelmiştir. Futbolcumuz geçireceği ameliyatın ardından, tedavi ve kontrolleri sağlık ekibimiz tarafından devam edecektir” ifadelerine yer verildi.