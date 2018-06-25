Haber: Semih Baykal

Boluspor’da transfer harekatı sessiz ve derinden ilerlerken, yönetim kendileriyle bir türlü sözleşme imzalamayan ve 1. Lig’den bir çok takımın radarında bulunan Poepon’un yerine futbolcu aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’ın da istediği öğrenilen EC Zwolle forması giyen Polonyalı futbolcu Piotr Parzyszek ile Groningen'in Hollandalı oyuncusu Lars Veldwijk'i kırmızı beyazlılar transfer listesine aldı. Öte yandan Başkan Necip Çarıkcı’da, Poepon’un yerine 4-5 futbolcuyla görüştüklerini açıkladı. Çarıkcı, ayrıca Guido Koçer konusunda da oyuncunun menajerini ve kendisini beklediklerini açıkladı. Önümüzdeki günlerde bu iki futbolcunun da kaderinin netleşmesi bekleniyor.