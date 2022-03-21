Portekiz kadrosu belli oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez A Milli Takım kadrosuna alındı. A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

İLK KEZ MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALINANLAR

Yunus Akgün

Doğukan Sinik

Umut Bozok

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha / Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)