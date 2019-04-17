Pota Beyi 1-0 Geride

Haber: Gökhan Aksoy

Maçın başından itibaren farklı üstünlüğü eline alan Denizli Merkezefendi çeyrekleri sırasıyla 24-13, 40-22 ve 59-41 ile farklı üstün tamamladı. Son çeyrekte de maçın hakimiyetini bırakmayan ev sahibi ekip karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. 5 maç üzerinden oynanacak seride 3 maç kazanan bir üst tur olan yarı finale yükselecek.

Öne çıkanlar

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: Yiğit Yılmaz 18 sayı, 7 ribaund, 2 asist, Azizcan Özdemir 9 sayı, 10 ribaund, Bulut Altın 9 sayı, 2 ribaund, 4 asist

Bolu Belediyespor Boluspor: İhsan Yalçın Azizmahmutoğulları 15 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Mehmet Oğuzhan Kızıl 11 sayı, 6 ribaund, Eren Beyaz 9 sayı, 3 ribaund