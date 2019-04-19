Pota Beyi 2-0 Geride

Haber: Esra Öztürk

Maça ağırlığını koyarak başlayan ev sahibi ekip Denizli Merkezefendi ilk çeyreği 20-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte iyi mücadele göstererek rakibi karşısında öne geçmeyi başaran Bolu ise 31-29 önde tamamlayan taraf oldu.

Kıyasıya mücadele üçüncü çeyrekte de sürmeye devam etti ve 45-45 eşitlikle tamamlandı. Son çeyrekte ise maçın hakimiyetini eline alan Denizli Merkezefendi karşılaşmayı kazanarak avantajı eline aldı.

Öne çıkanlar

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: Kemal Can Aktuna 19 sayı, 4 ribaund, Gökhan Yazıcıoğlu 15 sayı, 13 ribaund, 5 asist, Azizcan Özdemir 10 sayı, 5 ribaund

Bolu Spor: İhsan Yalçın Azizmahmutoğulları 17 sayı, 3 ribaund, Volkan İncekara 14 sayı, 2 ribaund, Eren Beyaz 13 sayı, 3 ribaund, 3 asist

3.Maç Yarın

Seride 3 galibiyet alanın yarı finale yükseleceği mücadelelerin 3.sü yarın saat 13.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak. Maçı konuk takım kazanırsa Pota Beyi elenmiş olacak. Temsilcimizin kazanması durumunda ise 4.maç hafta içinde Bolu’da oynanacak.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 10:51