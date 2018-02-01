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Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediyespor Boluspor erkek basketbol takımı TBF Erkekler 2. Lig B grubunun 13.haftasında Mamak BLD Yeni Mamak Spor’a konuk olacak. Mücadele 2 Şubat Cuma günü saat 14.30’da Bursa Final Okulları Spor Salonunda oynanacak. Pota beyi ligde geri kalan 12 haftada 9 galibiyet 3 mağlubiyet elde etti. Topladığı 21 puanla 4.sırada yer alıyor. Boluspor erkek basketbol takımı ligin 12.haftasında evinde İzmir BŞB’yi konuk etti. Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Boluspor Bolu Belediyespor takımı 84 – 61 kazandı. Final Spor ise geri kalan haftalarda 7 galibiyet 5 mağlubiyet aldı. Final Spor takımı 19 puanla 5.sırada yer aldı. Final Spor takımı ligin 12.haftasında Tenis Eskrim Dağcılık takımına konuk oldu. İstanbul Caferağa Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Tenis Eskrim Dağcılık takımı 74– 67 kazandı. TBF Erkekler 2. Lig B grubunun 13.hafta fikstürü şu şekilde;

2 Şubat Cuma

14.30: Bursa (Final Okulları Spor Salonu) Final Spor – Boluspor Bolu Belediyespor

3 Şubat Cumartesi

14.00: İzmir (Celal Atik Spor Salonu) İzmir BŞB – Mersin BŞB

15.00: Manisa (Atatürk Spor Salonu) Manisa Büyükşehir Belediye Spor – Gemlik Basketbol

15.00: Erzurum (Erzurum Spor Salonu) Erzurum BŞB Gençlik – Tenis Eskrim Dağcılık

17.00: Ankara ( Mamak Belediyesi Spor Salonu) Mamak BLD. Yeni Mamak Spor – Fethiye Belediye

18.30: İstanbul (Ahmet Cömert Spor Salonu) UPS Spor – Edirne BLD. Edirnespor