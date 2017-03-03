Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden ve play-offu garantileyen Bolu Belediyespor lig gruplardaki son maçına bugün çıkacak. Pota Beyi bu hafta ligin dişli ekiplerinden TOFAŞ Gelişim'le Bursa Atatürk Spor Salonu'nda saat 16.00'da oynayacak. Bolu Beyi geçen hafta içerde Artvin Belediyespor'a tek farkla kaybetmişti. Zorlu karşılaşma öncesi Pota Beyi 27 puanla 4. sırada yer alırken TOFAŞ Gelişimspor ise takımı ise 30 puanla 2. sırada yer alıyor.