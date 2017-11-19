HABER:Semih Baykal

İki takımı karşı karşıya getiren TB2L B Grubu 3.hafta mücadelesi dün saat 18.00’de İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynandı. Her periyodu büyük heyecan içinde geçen maçın ilk periyodunu temsilcimiz 14-13 önde tamamladı. Ev sahibi ekip 2.periyottakılpayı üstünlük sağlayarak soyunma odasına 27-26’lık üstünlükle gitti. 3.periyot sonunda oyunda 38-38 eşitlik oluştu. Son periyotta temsilcimiz bir ara 8 sayı geriye düşmesine rağmen maçtan 55-53 galip ayrılarak 2.deplasman maçını da kazandı. Bolu BelediyesporBoluspor’da kaptan Erhan Kocamış 19 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Temsilcimiz bu sonuçla grupta 6.sıraya çıkarak rakibinin hemen üstünde yer aldı. Pota Beyi 4.haftada Erzurum BŞB takımını konuk edecek. TBF 2.Lig B Grubunun 3.hafta sonuçları şu şekilde;

17 Kasım Cuma.

14.30: Final Spor – Mersin BŞB: 78 – 70

18 Kasım Cumartesi

14.00: İzmir BŞB – Fethiye Belediye: 63 – 73

15.00: Erzurum BŞB Gençlik – UPS Spor: 25 – 26

15.00: Manisa Büyükşehir Belediye Spor – Edirne BLD. Edirnespor: 84 – 67

18.00: Mamak BLD. Yeni Mamak Spor – Gemlik Basketbol: 92 – 75

19.30: Tenis Eskrim Dağcılık – Bolu BelediyesporBolsuspor: 53 – 55