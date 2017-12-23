Haber: Semih Baykal

TBF Erkekler 2.Lig B Grubunda mücadele eden Boluspor Bolu Belediyespor takımı, Edirne BLB Edirnespor ile karşılaşacak. Mücadele 24 Aralık Pazar günü saat 17.00’da Edirne Mimar Sinan Spor Salonunda oynanacak. Boluspor erkek basketbol takımı ligde kalan haftalarda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak topladığı 12 puanla 5.sırada yer alıyor. Boluspor Bolu Belediyespor takımı ligin 7.haftasında Gemlik Basketbol takımını konuk etti. Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanan mücadeleyi pota beyi uzatma periyoduna giden maçı 95 – 93 kazandı. Rakip Edirne BLD. Edirnespor takımı ligin geri kalan haftalarında 6 galibiyet 1, mağlubiyetle topladığı 13 puanla 2.sırada yer alıyor. Edirnespor basketbol takımı 7.haftada Tenis Eskrim Dağcılık takımına konuk oldu. İstanbul Caferağa Spor Salonunda oynanan mücadeleyi, Edirne takımı 66-60 kazandı. TBF 2.Ligin 8.haftasında oynanacak maçlar şu şekilde;

23 Aralık Cumartesi

Manisa ( Atatürk Spor Salonu) 15.00: Manisa Büyükşehir Belediye Spor – Final Spor

Muğla ( Fethiye Eldrirek Spor Salonu) 16.30: Fethiye Belediye – Erzurum BŞB Gençlik

Ankara ( Mamak Belediyesi Spor Salonu) 17.00: Mamak BLD Yeni Mamak Spor – İzmir BŞB

Bursa ( Gemlik Spor Salonu) 17.00: Gemlik Basketbol – Mersin BŞB

İstanbul ( Ahmet Cömert Spor Salonu) 18.00: UPS Spor – Tenis Eskrim Dağcılık

24 Aralık Pazar

Edirne (Mimar Sinan Spor Salonu) 17.00: Edirne BLB Edirnespor – Boluspor Bolu Belediyespor