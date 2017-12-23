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23 Aralık 2017 Cumartesi
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    • Pota beyi Edirne yolcusu

    Türkiye Voleybol Federasyonu ( TVF) Erkeler 2.Liginde mücadele eden Boluspor Bolu Beledispor Erkek Basketbol ligin 8. Haftasında Edirne BLD. Edirnespor’a konuk olacak.

    22 Aralık 2017 Cuma 15:59
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    Pota beyi Edirne yolcusu
    Haber: Semih Baykal

    TBF Erkekler 2.Lig B Grubunda mücadele eden Boluspor Bolu Belediyespor takımı, Edirne BLB Edirnespor ile karşılaşacak. Mücadele 24 Aralık Pazar günü saat 17.00’da Edirne Mimar Sinan Spor Salonunda oynanacak. Boluspor erkek basketbol takımı ligde kalan haftalarda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak topladığı 12 puanla 5.sırada yer alıyor. Boluspor Bolu Belediyespor takımı ligin 7.haftasında Gemlik Basketbol takımını konuk etti. Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanan mücadeleyi pota beyi uzatma periyoduna giden maçı 95 – 93 kazandı. Rakip Edirne BLD. Edirnespor takımı ligin geri kalan haftalarında 6 galibiyet 1, mağlubiyetle topladığı 13 puanla 2.sırada yer alıyor. Edirnespor basketbol takımı 7.haftada Tenis Eskrim Dağcılık takımına konuk oldu. İstanbul Caferağa Spor Salonunda oynanan mücadeleyi, Edirne takımı 66-60 kazandı. TBF 2.Ligin 8.haftasında oynanacak maçlar şu şekilde;

    23 Aralık Cumartesi

    Manisa ( Atatürk Spor Salonu) 15.00: Manisa Büyükşehir Belediye Spor – Final Spor

    Muğla ( Fethiye Eldrirek Spor Salonu) 16.30: Fethiye Belediye – Erzurum BŞB Gençlik

    Ankara ( Mamak Belediyesi Spor Salonu) 17.00: Mamak BLD Yeni Mamak Spor – İzmir BŞB

    Bursa ( Gemlik Spor Salonu) 17.00: Gemlik Basketbol – Mersin BŞB

    İstanbul ( Ahmet Cömert Spor Salonu) 18.00: UPS Spor – Tenis Eskrim Dağcılık

    24 Aralık Pazar

    Edirne (Mimar Sinan Spor Salonu) 17.00: Edirne BLB Edirnespor – Boluspor Bolu Belediyespor

     

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Voleybol, Federasyonu, (, TVF)

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