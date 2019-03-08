Pota beyi Erzurum’u konuk ediyor

Haber: Gökhan Aksoy

Basketbolda ilimizi başarılı bir şekilde temsil eden Boluspor Bolu Belediyespor takımı TBF 2. Ligin 16. haftasında evinde Erzurum BŞB Gençlik takımını konuk edecek. Mücadele bugün saat 13.00’da Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanacak. Temsilcimiz ligin 15. haftasında deplasmanda Beylikdüzü Spor Salonu’nda Beylikdüzü Basket’e 62-59 yenilmişti. Bu yenilginin ardından temsilcimiz 24 puanla 4.sırada yer alıyor. Rakip Erzurum BŞB Gençlik ise 15. haftada dış sahada Halk Enerji TED Ankara Kolejliler takımına konuk oldu. Mücadeleyi Erzurum ekibi 71-83 kazanan taraf oldu. evinde Erzurum BŞB Gençlik bu galibiyetle ligdeki 12. galibiyetini elde etti. Erzurum takımı 27 puanla 1.sırada yer alıyor. TB2L Lig 16.hafta programı şu şekilde;

9 Mart Cumartesi

13.00: Bolu Belediyespor Boluspor –Erzurum BŞB Gençlik

16.00: Kepez Belediye – İTÜ

17.00: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor – Halk Enerji TED Ankara Kolejliler

10 Mart Pazar

14.00: Rota Koleji – Mavişehir Spor

17.00: Nazilli Belediye – Beylikdüzü Basket