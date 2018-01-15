Haber: Semih Baykal

Türkiye Basketbol 2.ligi B grubunda geçtiğimiz hafta nağmalup lideri deplasmanda deviren Bolu Belediyespor Boluspor Erkek Basketbol Takımı 11. Hafta evinde ligin güçlü ekiplerinden Mamak Belediyespor’u konuk etti. Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyotunda etkili bir oyun sergileyen pota beyi 24-16 önde kapattı. İkinci periyotta aradaki sekiz sayılık farkı kapatan ve öne geçen taraf Mamak Belediyespor oldu. Mamak Belediyespor ikinci periyotu 35-37 önde bitirerek, soyunma odasına 2 sayı farkla gitti. Son çeyrek farkı bir ara 16 sayıya çıkaran temsilcimiz, son saniyeleri büyük heyecan içinde geçen maçı rakip takım son hücumdan boş dönünce 1 sayı farkla 77-76 kazanarak ilk yarıyı 3.sırada kapattı.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Çetin Artan (Baş Hakem), Gönenç Çetin (1.Yardımcı Hakem), Ersel Büyükkara (2.Yardımcı Hakem)

Bolu Belediyespor Boluspor: Berkay Burak, Ayberk, Burak Can (10), Efe Ayberk, Serhat (14), Arif Erhan (22), Gökhan Talu (2), Samed, Oğulcan Metehan (8), Faik Can (10), Hakan (11)

Mamak Belediyespor: Hakan, Burak, Umur, Sinan (5), Doğan Deniz (16), Yiğit Emre (2), Soner (7), Berkay (17), Volkan (6), Ömer Kaan (6), Sercan (13), Mehmet Oğuzhan (4)

1.periyot: 24-16, 2.periyot: 35-37, 3.periyot: 61-53, 4.periyot: 77-76