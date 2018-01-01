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01 Ocak 2018 Pazartesi
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    • Pota beyi evinde kazandı

    TB2L’de İlimizi temsil eden Boluspor Erkek Takımı 17 Temmuz Spor salonunda oynanan karşılaşmayı bütün periyotları önde kapatarak 85-75 kazandı.

    01 Ocak 2018 Pazartesi 13:11
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    Pota beyi evinde kazandı

    Haber: Esra Öztürk

    TB2L’de Mücadele eden Boluspor ile UPS Spor 17 Temmuz spor salonunda karşı karşıya geldi. Maçı Mustafa Topaloğlu, Mustafa Can Demir Tabak, Adem Deliavcı hakem üçlüsü yönetti.Hava atışı mücadelesini Boluspor kazanarak maç başladı. İlk sayıyı Boluspor pota altından 9 dakikada kaydetti. İlk periyotta etkili olan taraf Boluspor oldu. Periyotun ortalarına doğru Boluspor farkı 6 sayıya kadar çıkarttı. İlk periyot 23-18’lik skorla sonlandı. İlk periyotu önde kapatan taraf Boluspor oldu. İkinci periyotun başında etkili olan taraf UPS Spor oldu. Skoru 1 farka kadar düşürmeyi başarsa da periyotun ortalarında Pota beyi tekrar farkı açarak skoru 27-22 yaptı. İkinci periyotBoluspor’un attığı üçlük ile 39-33’lük skorla tamamlandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı üçüncü periyotta ilk sayıyı Üçlük atışla UPS Spor kaydetti. Farkı periyotun başında 10 sayıya kadar çıkartmayı başaran Boluspor skoru 48-38’e getirdi. UPS Spor ard arda kaydettiği üçlük ve ikilik sayılarla farkı 3 sayıya kadar düşürmeyi başararak skoru 56-53’e getirdi.Boluspor atağa çıkmak isterken kaptırılan top basket girmesin diye yapılan mücadele basket faule sebep oldu. Kullanılan faul atışının da girmesiyle skora eşitlik geldi. Boluspor rakibine tekrar üstünlük sağlayarak aradaki farkı 7 sayıya çıkarttı. Üçüncü periyot 65-58 Boluspor’un liderliğinde tamamlandı. Son periyotta farkı kapatmak için mücadele eden UPS Spor Periyota hızlı başladı. Boluspor’un sergilediği defansif anlayış karşısında etkili olamayan UPS Spor periyotun ortalarında farkın açılarak 12 sayıya kadar çıkmasına engel olamadı. Periyotun sonunda açılan farkı kapatmak için bastıran UPS Spor etkili olamadı. Son periyotu da 10 sayılık farkla önde kapatan pota beyi oldu. Maçı 85-75’lik skorla kazanan kırmızı-beyazlılar ligde 5.sıraya yerleşti.Boluspor 10 haftada lider Manisa Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak. UPS ise 11.sırada kaldı. UPS Spor, ligin 10.haftasında Mersin BŞB konuk edecek.

    Hakemler: Mustafa Topaloğlu ( Baş Hakem)** Mustafa Can Demir Tabak (1. Yardımcı Hakem)** AdemDeliavcı (2. Yardımcı Hakem)**

    Boluspor Basketbol: Berkay Burak(4)** Ayberk(6)** Burak Can(8)** Efe Ayberk (10)** Serhat(11)** Arif Erhan(12)** Gökhan(19)** Samed(20)** Oğulcan(23)** Faik Can(26)** Hakan(48)**

    UPS Spor Basketbol: Mustafa Kürşad(3)** Gökhan(5)** Attila(6)** Buğrahan(9)** Yunus Emre(13)** Yunus Emre Doyan(14)** Bahadır(18)** Efe(22)** Batıkan(30)** Berfu(42)** Armağan(44)** Alihan(55)**

    1P: 23-18, 2P: 41-35, 3P: 65-58, 4P: 85 – 75

    TB 2.Ligin 9.haftasında alınan sonuçlar şu şekil;

    29 Aralık Cuma

    14.30: Final Spor – Mamak BLD Yeni Mamak Spor: 92 – 71

    30 Aralık Cumartesi

    13.00: Boluspor - UPS Spor: 85 – 75

    15.00: Erzurum BŞB Gençlik – İzmir BŞB: 91 – 77

    16.30: Fethiye Belediye – Gemlik Basketbol: 63 – 80

    16.30: Mersin BŞB – Edirne BLB Edirnespor: 70 – 75

    19.00: Tenis Eskrim Dağcılık – Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 71 – 75 

    Anahtar Kelimeler: TB2L’de, İlimizi, Temsil, Eden, Boluspor

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