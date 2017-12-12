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12 Aralık 2017 Salı
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    • Pota Beyi Fethiye’ye takıldı

    TBF 2.Lig’de mücadele eden Boluspor Bolu Blediyespor basketbol takımı ligin 6.haftasında Fethiye Belediye ile karşılaştı. Mücadeleyi Fethiye Belediye takımı 62-58 kazandı.

    12 Aralık 2017 Salı 11:29
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    Pota Beyi Fethiye’ye takıldı

    Haber: Semih Baykal

    TBF 2.Ligi B grubunun 6.haftasında Fethiye Belediye ile Boluspor Bolu Belediyespor takımları karşı karşıya geldiler. 10 Aralık Pazar günü saat 16.30’da Muğla Fethiye EldirekSpor Salonunda oynanan mücadeleyi Fethiye Belediye takımı 62-58 kazandı. Maça Boluspor basketbol takımı etkili başladı.Bolu Basketbol takımı ilk periyottaki etkili oyununu sürdüremedi. İlk periyot iki takımının karşılıklı sayılarıyla 17 – 17 sona erdi.İkici periyotta etkili oynayan taraf Fethiye takımı oldu. İlk yarıyı Fethiye Belediye 35-32 önde tamamladı. Boluspor basketbol takımı üçüncü periyotta rakibinin sayılarına engel olamadı. Fethiye Belediye takımı bulduğu sayılarla 3.seriyodu 10 sayı farka 53-43 önde tamamladı. Son periyotta Bolu Belediyespor takımı etkili oynasa da yeterli olmadı. Maçı Fethiye Belediye takımı 62-58 kazandı. Maçtan en skorer ismi ise 20 sayıyla Fethiye Belediye’den Seray Yıldırım oldu. Fethiye Belediye takımında Seray Yıldırım 20 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, onu 15 sayıyla Hakan Uykan oldu. Boluspor Bolu Belediyespor takımında ise Erhan Kocamış 12 sayıyla takımın en skorer ismi olurken onu 10 sayıyla Serhat Doğanay takip etti. Fethiye Belediye takımı bu galibiyetle puanını 11 puanla çıkararak 3.sıradaki yerini korurken, Boluspor Bolu Belediyespor takımı 10 puanla 5.sırada kaldı. Boluspor Bolu Belediye Basketbol takımı ligin 7.haftasında Gemlik Basketbol takımını konuk ederken, Fethiye Belediye ise Mersin BŞB ye konuk olacak.

    Stad: Fethiye Eldirek Spor Salonu

    Hakemler: Batuhan Kümükoğlu, Yasin Gülap, Şevki Enes Can

    Fethiye Belediye: Seray Yıldırım(20), Cihan Deliçay(4), Okan Bostancı(7), Evren Sönmezcan(2), Hüseyin Ergün(5), Hakan Uysal(15), Berkay Gülek, Ömer Tayfun Karabey(5), Erdem Türetken(4), Ercan Karalar, İbrahim Ahmet Pınare

    Boluspor Bolu Belediyespor: Erhan Kocamış(12), Serhat Doğanay(10), Efe Ayberk Kayalar(3), Gökhan Talu Yağan(3), Oğulcan Metehan D, Can Nurkan(9), Burak Can Dilmaç(9), Hakan Şanlı(9), Ayberk Güleryüz(3), Berkay Burak Aygün, Samed Demirok

    1.Periyot: 17 – 17, İlk Yarı: 35 – 32, 3.Periyot: 53 – 43, Skor: 62 – 58

    TBF 2.Ligi B grubunun 6.haftada oynanan maçlar ve sonuçları şu şekilde;

    9 Aralık Cumartesi

    15.00: Manisa Büyükşehir Belediye Spor – Mamak Bld. Yeni Mamak Spor: 82 – 76

    16.30: Mersin BŞB – Erzurum BŞB Gençlik: 102 – 87

    17.00: Gemlik Basketbol – Tenis Eskrim Dağcılık: 78 – 61

    17.00: Edirne BldEdirnespor – Final Spor: 67 – 64

    18.00: UPS Spor – İzmir BŞS: 79 – 59 

    Anahtar Kelimeler: TBF, 2.Lig’de, Mücadele, Eden, Boluspor

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