Pota Beyi Final İçin Parkede

İlimizi Erkekler Basketbol 2.Ligi'nde temsil eden Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı TB2L çeyrek final ilk maçında bugün Denizli'de parkeye çıkıyor.

Pota Beyi Final İçin Parkede

Haber: Gökhan Aksoy

TB2L'de çeyrek final heyecanı dün oynanan maçlarla start aldı. Play-Off ilk turunda TED'i 2-0'la geçen Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı çeyrek final ilk maçında şu ana kadar hiç yenilgi almayan Merkezefendi Denizli Basket takımıyla bugün saat 18.30'da Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. 2 galibiyet alanın final grubuna kalacağı çeyrek finalin 2.maçı da yine Denizli'de 18 Nisan Perşembe günü saat 18.30'da aynı salonda oynanacak. 2 maç sonunda durumun 1-1 olması halinde ise serinin 3.maçı 21 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te Bolu 17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanacak. Eşleşmeyi geçen taraf final grubuna çıkacak ve 1.lige çıkma şansını sürdürecek. (8.sayfa - bunu gir mutlaka)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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