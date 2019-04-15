Pota Beyi Final İçin Parkede

Haber: Gökhan Aksoy

TB2L'de çeyrek final heyecanı dün oynanan maçlarla start aldı. Play-Off ilk turunda TED'i 2-0'la geçen Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı çeyrek final ilk maçında şu ana kadar hiç yenilgi almayan Merkezefendi Denizli Basket takımıyla bugün saat 18.30'da Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. 2 galibiyet alanın final grubuna kalacağı çeyrek finalin 2.maçı da yine Denizli'de 18 Nisan Perşembe günü saat 18.30'da aynı salonda oynanacak. 2 maç sonunda durumun 1-1 olması halinde ise serinin 3.maçı 21 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te Bolu 17 Temmuz Spor Salonu'nda oynanacak. Eşleşmeyi geçen taraf final grubuna çıkacak ve 1.lige çıkma şansını sürdürecek. (8.sayfa - bunu gir mutlaka)