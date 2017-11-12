Haber: Semih Baykal

TBL 2.hafta mücadelesinde Finalspor’u konuk eden Bolu Belediyespor Boluspor takımı uzun süre önde götürüp son periyoda 10 sayı farkla girdiği maçta rakibine 81-73 mağlup oldu. Mücadelenin en skorer isimleri 17’şer sayıyla ekibimizden Gökhan ve Finalspor’dan Oğulcan oldu.

İlk 3 periyodunu önde götürdüğü maçta bir ara 13 sayılık farkı bulan Pota Beyi son periyotta sadece 6 sayı bulunca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

Maçtan Dakikalar

Maçın ilk basketi ilk Final’den geldi: 0-2. Ekibimiz 1 dakika sonra bulduğu 3’lükle öne geçti: 3-2. 5.dakika 13-12, 8.dakika 17-16 temsilcimizin üstünlüğü ile geride kaldı. Pota Beyi ilk periyodu 21-17 önde kapattı. 2.periyodun 3.dakikasında Pota Beyi farkı 8 sayıya çıkardı: 27-19. Ancak çabuk toparlanan konuk ekip farkı 3 sayıya kadar indirdi. 5.dakikada fark tek sayıya düştü: 29-28. 7.dakikada ekibimiz farkı 4 sayıya çıkardı: 34-30. Son bölümde karşılıklı sayılar vardı. Son dakikaya ekibimiz 39-37 önde girdi ancak konuk ekip 40-39 üstünlüğü buldu, periyodun son saniyelerinde basketi bulan Pota Beyi soyunma odasına 41-40 önde gitti. 3.periyodun 2.dakikasında 43-43 eşitlik oluştu. 4.dakikada 49-46 öne geçen Pota Beyi 1 dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 54-46. 7.dakikada fark 13 sayıya kadar çıktı: 61-48. Konuk ekip son dakikaya farkı 8 sayıya indirerek girdi: 63-55. Son çeyreğe ekibimiz 67-57 üstünlükle girdi. 4.çeyreğin 2.dakikasında konuk ekip farkı 5 sayıya çekti: 67-62. 4.dakikada Finalspor farkı 3 sayıya indirdi: 70-67. 6.dakika da ise fark 1 sayıya kadar düştü: 70-69. 7.dakikada konuk ekip yeniden öne geçti: 71-70. Farkı açan konuk takım son 2 dakikaya 77-70 önde girdi. Finalspor maçtan da son periyottaki performansı ile 81-73 galip ayrıldı. Temsilcimiz 3.haftada Tenis Eskrim Dağcılık deplasmanına çıkacak. Ligde şuana kadar alınan sonuçlar şu şekilde;

11 Kasım Cumartesi

16.30: Mersin BŞB – İzmir BŞB: 89 – 79

16.30: Fethiye Belediye – Mamak BLD. Yeni Mamak Spor: 64 – 55

17.00: Boluspor – Final Spor: 73 – 81

17.00: Gemlik Basketbol – Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 71 – 74

17.00: Tenis Eskrim Dağcılık – Erzurum BŞB. Gençlik: 74 – 6 3

Salon: 17 Temmuz

Hakemler: Sezer Bor, Anıl Veziroğlu, Resul Uğurlu

Bolu Belediyespor Boluspor: Berkay Burak, Burak Can (12), Efe Ayberk, Serhat (15), Erhan (14), Gökhan Talu (17), Samed (2), Oğulcan Metehan (2), Faikcan (9), Hakan (2)

Başantrenör: Murat Yolcu

Final Spor: Umar, Onur (10), Mete (7), Emre, Doğancan (15), Tahir Baki, İsmail (11), Alparslan (6), Cahit (7), Çağlar (4), Polat (4), Oğulcan (17)

Başantrenör: Levent Erdoğan

İlk yarı: 41-40, Sonuç 73-81