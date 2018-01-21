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21 Ocak 2018 Pazar
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    • Pota beyi iddiasını sürdürüyor

    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler 2. Ligde mücadele eden Boluspor Bolu Belediyespor takımı ilk yarıyı 3.sırada tamamladı.

    21 Ocak 2018 Pazar 10:31
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    Pota beyi iddiasını sürdürüyor

    Haber: Semih Baykal

    TBF Erkekler 2. Ligi 11.Haftada oynanan maçların arasından devre arasına girdi. Bolu’yu temsil eden Boluspor Bolu Belediyespor takımı ilk yarıyı topladığı 19 puanla 3.sırada tamamladı. Boluspor Bolu Belediyespor ligde kalan 11 haftanın sonunda 8 galibiyet 3 mağlubiyet elde etti. Boluspor basketbol takımı Ligin 11.haftasında Mamak BLD Yeni Mamak Spor’u konuk etti. Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Boluspor Bolu Belediyespor takımı 77-76 kazandı. Boluspor Bolu Belediyespor takımı ligin 12.haftasında İzmir BŞB’yi konuk edecek. TBF Erkekler 2. Ligi’nin 11 hafta sonunda oluşan puan durumu;

    1.Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 21 puan

    2. Edirne BLD Edirnespor: 21 puan

    3.Boluspor Bolu Belediyespor: 19 puan

    4.Fethiye Belediye: 19 puan

    5.Final Spor: 18 puan

    6. Mamak BLD Yeni Mamak Spor: 17 puan

    7.Gemlik Basketbol: 16 puan

    8.Tenis Eskrim Dağcılık: 14 puan

    9.Erzurum BŞB Gençlik: 14 puan

    10.Mersin BŞB: 14 puan

    11.UPS Spor: 14 puan

    12.İzmir BŞB: 11 puan

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Basketbol, Federasyonu, (TBF), Erkekler

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