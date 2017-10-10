Haber: Esra Öztürk

2017-2018 Sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Bolu Belediyespor Basketbol Takımı, hafta sonu sahasında Bilecik Belediyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeni sezon öncesi genç bir kadro kurarak geleceğe yatırım yapan Bolu Belediyespor Basketbol Takımımızın maçtaki mücadelesi izleyicilerden büyük alkış aldı. Dostluk içerisinde geçen karşılaşmada takımımız maça tutuk başlasa da ikinci periyodun başından son periyoda kadar, rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan Bolunun dev adamları, 4.periyot sonunda sahadan 104-58 galip ayrılan taraf oldu. Genç oyuncuların mücadelesi basketbol severlerden büyük alkış aldı.