Haber: Ceylan Beykoz

2.yarıya süper başlayan ve geçen hafta deplasmanda lider Antalyaspor'a son saniye 3'lüğüyle tek farkla yenilen Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı 14.hafta mücadelesinde play-yolundaki en büyük rakiplerinden FMV Işıkspor'a konuk olacak. Hafta başından bu yana günde yaptığı çift antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan Bolunun dev adamları hazırlıklarını galibiyet üzerine yapıyor. Zorlu maç bugün saat 18.00'de İstanbul FMV Işık Okulları Ayazağa Kampüsü Spor Salonu'nda oynanacak.