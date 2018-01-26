Haber: Semih Baykal

Bolu BelediyesporBoluspor erkek basketbol takımı TBF Erkekler 2. Lig B grubunun 12.haftasında İzmir BŞB’yi ağırlayacak. Mücadele 27 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’da Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanacak. Boluspor Bolu Belediyespor ligde kalan 11 haftanın sonunda 8 galibiyet 3 mağlubiyet elde etti. Bolu temsilcisi topladığı 19 puanla 3.sırada yer alıyor. Boluspor basketbol takımı Ligin 11.haftasında Mamak BLD Yeni Mamak Spor’u konuk etti. Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Boluspor Bolu Belediyespor takımı 77-76 kazandı. İzmir BŞB, ligde kalan 11 haftanın 11 mücadeleyi de kaybetti ve şuana kadar hiç galibiyeti bulunmuyor. Topladığı 11 puanla 12.sırada yer alıyor. Rakip İzmir ise Tenis Eskrim Dağcılık ile karşılaştı. İstanbul Caferağa Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Tenis Eskrim Dağcılık 88 – 71 kazandı. TBF 2.Ligin 12.haftasında oynanacak maçlar şu şekilde;

27 Ocak Cumartesi

13.00: Bolu (Karaçayır ): Boluspor Bolu Belediyespor – İzmir BŞB

16.30: Mersin ( Edip Burhan ): Mersin BŞB – Mamak BLD. Yeni Mamak Spor

17.00: Bursa ( Gemlik ): Gemlik Basketbol – UPS Spor

18.30: İstanbul ( Caferağa ): Tenis Eskrim Dağcılık – Final Spor

28 Ocak Pazar

17.00: Muğla ( Fethiye Eldirek ): Fethiye Belediye – Manisa Büyükşehir Belediye Spor

17.00: Edirne ( Mimar Sinan ) Edirne BLD. Edirnespor – Erzurum BŞB Gençlik