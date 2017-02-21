Haber: Esra ÖZTÜRK

Stad: Çiğli Selçuk Yasar Spor Salonu

Tolkar Genç Karşıyakalılar takımı ilk beş: ** Arca Tülüoğlu, ** Alp Karahan, * Ateş Özkaraduman, * Görkem Doğan, * Mert Aykutluğ

Bolu Belediyespor Basketbol takımı ilk beş: *** Soner Şahin, *** Erhan Kocamış, *** Volkan İncekara, **Hakan Eryüz, *** Barış Yalman

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Liginde ilimizi temsil eden Bolu Belediyespor Basketbol takımı Ligin 16. haftasındaTolkar Genç Karşıyakalılara konuk oldu. Çiğli Selçuk Yasar Spor Salonunda oynayan maçı Pota Beyi rahat bir skorla 90-60 gibi farklı kazandı. Maça iki takımda başa baş mücadeleyle başladı. Etkinliğini artıran Pota Beyi ilk çeyreğe 22-23 önde girdi. Mola dönüsü rağbete kapılmayan Bolu Belediyespor Basketbol takımı ikinci çeyreğe istekli başladı. Pota beyi ikinci çeyrekte oynağı oyunla taraftarların beğenisini kazandı. Bu periyotta attığı 33 sayıyla adeta maçı koparan Boluspor takımı ilk yarıya 55-24 önde girdi. Üçüncü periyotta daha çok etkili olan taraf Karşıyakalılar takımıydı. Maçtan kopmayıp farkı eritmeye çalışan ev sahibi bu periyotta iyi oyun ortaya koysa da skorda çok nüyük bir değişiklik olmadı. Pota beyi son çeyreğe 73-43 önde girdi. Son periyotta maçın galibi belli ama herkes maçın skorunu bekliyor. Pota beyi skorun verdiği üstünlükle rakibi karşısında son periyotta rahat bir oyun ortaya koydu. Bolu Belediyespor Basketbol takımı maçı 90-60 gibi farkı skorla kazandı. Pota beyinde 25 sayıyla Soner, 13 sayıyla Erhan ve 9 sayıyla Barış ve Volkan takımın en skorer isimleri oldu. KarşıyakalılardaArca 20 sayı, Alp 10 sayı ve Mert 8 sayıyla takımlarının mağlubiyetine engel olamadılar. Bu galibiyetle Bolu Belediyespor Basketbol takımı puanını 27e çıkararak dördüncü sıradaki yerini korurken, Tolkar Genç Karşıyakalılar takımı ise 22 puanla yedincisırada kaldı. Pota beyi ligin 17. haftasında 25 Şubat Cumartesi günü Karaçayır Spor Salonunda Artvin Belediyeyi konuk edecek.