Pota Beyi Kazandı, Rakip TED Oldu

Haber: Gökhan Aksoy

A Grubunda geçtiğimiz hafta Söğütsen Seramik'in düşmesi kesinleşmişti. B grubunda ise son maçlarda İTÜ ve Kepez düşmemek adına ellerinden geleni gösterdiler ve ikisi de karşılaşmadan galip ayrıldı. Ancak galibiyet farkı sebebiyle İTÜ düşen taraf oldu. Mavişehir'in kaybedip Rota'nın kazanmasıyla ikili averajda üstünlüğün sahibi olan Rota, 6. sırayı, Mavişehir de 7. sırada yerini aldı. Play-off'a B grubunda son sıradan giren takım ise Beylikdüzü oldu.

Boluspor Yerini Korudu

Fethiye son maçından da galibibyet ayrılarak normal sezonun B grubu lideri olurken ikili averajda TED Kolejliler'in önünde olan Erzurum ikinciliği kaptı. Nazilli'yi mağlup eden Bolu sıralamadaki yerini korudu. A grubunda ise play-off'un son biletini kapmak için UPS, Kağıtspor ve Bossan tüm mücadelesini ortaya koydu. UPS'i Bossan mağlup ederken, Kağıtspor'un da Samsun'u yenmesiyle ikili averaja giden takımlardan üstünlük Bossan'ın oldu ve play-off son biletini kaptı. Play-off ilk maçlar 05 Nisan'da başlayacak ve 3 maç üzerinden oynanacak olup 2 galibiyet alan bir üst tura yükselecek. Çeyrek final ve yarı final ise 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 maç kazanan taraf bir üst tura yükselecek.

Play-Off’ta Eşleşmeler Şöyle:

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (A1) - (B8) Beylikdüzü Basket

Bornova Belediyesi (A2) - (B7) Mavişehir Spor

Samsun BŞB Anakent (A3) - (B6) Rota Koleji

Haliliye Belediye (A4) - (B5) Nazilli Belediye

Tenis Eskrim Dağcılık (A5) - (B4) Bolu Spor

Gemlik Basketbol (A6) - (B3) Halk Enerji TED Ankara Kolejliler

Efe Spor (A7) - (B2) Erzurum BŞB Gençlik

Bornova Bossan (A8) - (B1) Lokman Hekim Fethiye Belediyespor

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 12:06