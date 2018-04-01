Haber: Gönül Olutürk

Maçın ilk periyodunda ilk dakikalar sayı üretemeyen iki takım da hücum hataları yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyespor periyodun son dakikalarında sayı üretti ve ilk periyodu 11-26 önde kapadı. Maçın ikinci periyodunda etkili oynayan Manisa Büyükşehir Belediyespor bu periyodu da 31-46 önde kapattı. Maçın üçüncü periyodunda Boluspor takımının hatalarını iyi değerlendiren yeşil beyazlılar bu periyodu da 42-57 önde bitirdi. Son periyotta etkili oyununu sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor aradaki sayı farkını çift haneli sayılarda tutmayı bildi. Boluspor’un gardını iyice düşüren deplasman ekibi maçtan 53-79’luk skorla galip geldi. Bu sonuçla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyespor, grubunu lider bitirmeyi garantiledi.

Salon: Karaçayır Spor Salonu

Hakemler: Emircan Özkan, Samet Erdoğan, Özkan Çağlayan

Boluspor: Rahim, Berkay, Ayberk, Burak, Efe, Serhat, Arif, Tufan, Samed, Oğulcan, Faik, Hakan

Baş Antrenör: Ahmet Murat Yolcu

Manisa Büyükşehir Belediyespor: İlker, Selahattin Zafer, Melih, Çağıl, Omay, Recai, Enis, Cihad, Mustafa, Okan, Umut

Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak

1.Periyot 11-26 2.Periyot 31-46 3.Periyot 42-57 4.Periyot 53-79