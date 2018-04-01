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01 Nisan 2018 Pazar
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    • Pota beyi lidere dayanamadı

    Boluspor Basketbol Takımı 2.Lig B Grubu’nun 21. haftasında sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ile karşılaştı. Pota Beyi, ligin ilk yarısında Manisa’da yendiği rakibine evinde 26 sayı farkla yenildi: 53-79.

    01 Nisan 2018 Pazar 12:10
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    Pota beyi lidere dayanamadı

    Haber: Gönül Olutürk

    Maçın ilk periyodunda ilk dakikalar sayı üretemeyen iki takım da hücum hataları yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyespor periyodun son dakikalarında sayı üretti ve ilk periyodu 11-26 önde kapadı. Maçın ikinci periyodunda etkili oynayan Manisa Büyükşehir Belediyespor bu periyodu da 31-46 önde kapattı. Maçın üçüncü periyodunda Boluspor takımının hatalarını iyi değerlendiren yeşil beyazlılar bu periyodu da 42-57 önde bitirdi. Son periyotta etkili oyununu sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor aradaki sayı farkını çift haneli sayılarda tutmayı bildi. Boluspor’un gardını iyice düşüren deplasman ekibi maçtan 53-79’luk skorla galip geldi. Bu sonuçla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyespor, grubunu lider bitirmeyi garantiledi.

    Salon: Karaçayır Spor Salonu

    Hakemler: Emircan Özkan, Samet Erdoğan, Özkan Çağlayan

    Boluspor: Rahim, Berkay, Ayberk, Burak, Efe, Serhat, Arif, Tufan, Samed, Oğulcan, Faik, Hakan

    Baş Antrenör: Ahmet Murat Yolcu

    Manisa Büyükşehir Belediyespor: İlker, Selahattin Zafer, Melih, Çağıl, Omay, Recai, Enis, Cihad, Mustafa, Okan, Umut

    Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak

    1.Periyot 11-26 2.Periyot 31-46 3.Periyot 42-57 4.Periyot 53-79

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Basketbol, Takımı, 2.Lig, B

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