Haber: Esra Öztürk

Bolu BelediyesporBoluspor erkek basketbol takımı TBF Erkekler 2. Lig B grubunun 16.haftasında Mersin Büyükşehir Belediye’ye. Mücadele 24 Şubat Cumartesi günü saat 16.30’da Mersin Edip Buran Spor Salonunda oynanacak. Pota beyi ligde geri kalan 15 haftada 10 galibiyet 5 mağlubiyet elde etti. Topladığı 25 puanla 4.sırada yer alıyor. Boluspor erkek basketbol takımı ligin 15.haftasında deplasmanda Erzurum BŞB Gençlik’e konuk oldu. Erzurum Kapalı Spor Salonu oynanan mücadeleyi Erzurum BŞB Gençlik takımı 71 – 63 kazandı. Mersin BŞB ise geri kalan haftalarda 6 galibiyet 9 mağlubiyet aldı. Mersin Büyükşehir Belediye takımı 21 puanla 8.sırada yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediye takımı ligin 15.haftasında Tenis Eskrim Dağcılık takımına konuk oldu. İstanbul Caferağa Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Mersin Büyükşehir Belediye takımı 64– 72 kazandı. TBF Erkekler 2. Lig B grubunun 16.hafta fikstürü şu şekilde;

24 Şubat Cumartesi

15.00: Manisa ( Atatürk Spor Salonu) Manisa Büyükşehir Belediyespor – Erzurum BŞB Gençlik

16.30: Muğla ( Fethiye Eldirek Spor Salonu) Fethiye Belediye – Tenis Eksrim Dağcılık

16.30: Mersin ( Edip Buran Spor Salonu) Merşin BŞB – Boluspor Bolu Belediyespor

17.00: Bursa ( Gemlik Spor Salonu) Gemlik Basketbol – Final Spor

18.00: İstanbul ( Ahmet Cömert Spor Salonu) UPS Spor – Mamak BLD. Yeni Mamak Spor

26 Şubat Pazartesi

18.00: Edirne ( Mimar Sinan Spor Salonu) Edirne BLD. Edirnespor – İzmir BŞB