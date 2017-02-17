Haber: Aysun Beykoz

İlimizi Türkiye Basketbol Erkekler 2.Liginde temsil eden ve play-off yolunda engelleri bir bir aşan Bolu Belediyespor Boluspor Erkekler Basketbol takımı her hafta bir okul ziyareti yaparak öğrencilerin sorularını yanıtlarken, lig maçlarına da davet ediyorlar. Ligin normal sezonunun son maçlarına hazırlanan Belediyespor okul ziyaretlerine de ara vermedi. Pota Beyi Kadriye Ana Anaokulunun davetlisi olarak öğrenciler ile buluştu. Öğrencilere sporcuların hayatı, öğrenim hayatındaki zorluklar ve spor disiplininden bahseden Belediyesporlu sporcular her öğrencinin bir spor branşı ile ilgilenmeleri gerektiğinin altını çizdi. Kadriye Ana Anaokulundan büyük ilgi gören oyuncular ve teknik heyet önce kendilerini tanıttı sonra da öğrencilerin sorularını yanıtladı. Tanışmanın ardından Pota Beyinin yeni transferi Enis Bayrak ile küçük çocuklara basket attırdılar. Çocuklar basket atarken renkli görüntüler ortaya çıktı. Kadriye Ana Anaokulunda Pota beyi ve miniklerin buluşmasında güzel görüntüler yaşandı. Programın sonunda minikler ve Bolu Belediyespor Takımı toplu fotoğraf çektirdi.