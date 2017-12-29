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29 Aralık 2017 Cuma
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    • Pota beyi rakibini bekliyor

    Türkiye Basketbol Federasyonu(TBF) Erkekler 2. Ligi B Grubunda mücadele eden Boluspor Ligin 9. Haftasında UPS Spor’u 17 Temmuz Spor salonunda konuk edecek.

    29 Aralık 2017 Cuma 11:29
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    Pota beyi rakibini bekliyor

    Haber: Esra Öztürk

    TBF Erkekler 2. Ligi B Grubunda mücadele veren pota beyi Ligin 9. Haftasında UPS Spor’u konuk edecek. Mücadele 30 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 13.00’da 17 Temmuz Spor salonunda gerçekleşecek. Boluspor geride kalan 8 haftada 5 Galibiyet 3 Mağlubiyetle 13 Puan toplayarak 5 sırada yer alıyor. Boluspor 8. Haftada Edirne BLD. Edirnesportakımına konuk oldu. Edirne Mimar Sinan Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı pota beyi 72-56’lık skorla kaybetdi. Rakip UPS Spor takımı geride kalan 8. Haftada 2 Galibiyet 6 Mağlubiyet ile 10 puanla 10. Sırada yer alıyor. UPS Spor 8.haftada Tenis Eskrim Dağcılık takımını konuk etti. İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Tenis Eskrim Dağcılık 87-55’lik skorla kazandı. TBF 2.Ligin 9 Haftasında oynanacak maçlar şu şekilde;

    30 Aralık Cumartesi

    13.00:Bolu (17 Temmuz Spor Salonu) Boluspor – UPS Spor

    15.00:Erzurum ( Erzurum Kapalı Spor Salonu) Erzurum BŞB Gençlik – İzmir BŞB.

    16.30:Muğla (Fethiye Eldirek Spor Salonu) Fethiye Belediye – Gemlik Basketbol

    16.30: Mersin (Edip Buran Spor Salonu) Mersin BŞB. - Edirne BLD. Edirnespor

    19.00 İstanbul (Caferağa Spor Salonu) Tenis Eskrim Dağcılık – Manisa BŞBS.

     

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Basketbol, Federasyonu(TBF), Erkekler, 2.

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