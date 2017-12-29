Haber: Esra Öztürk
TBF Erkekler 2. Ligi B Grubunda mücadele veren pota beyi Ligin 9. Haftasında UPS Spor’u konuk edecek. Mücadele 30 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 13.00’da 17 Temmuz Spor salonunda gerçekleşecek. Boluspor geride kalan 8 haftada 5 Galibiyet 3 Mağlubiyetle 13 Puan toplayarak 5 sırada yer alıyor. Boluspor 8. Haftada Edirne BLD. Edirnesportakımına konuk oldu. Edirne Mimar Sinan Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı pota beyi 72-56’lık skorla kaybetdi. Rakip UPS Spor takımı geride kalan 8. Haftada 2 Galibiyet 6 Mağlubiyet ile 10 puanla 10. Sırada yer alıyor. UPS Spor 8.haftada Tenis Eskrim Dağcılık takımını konuk etti. İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Tenis Eskrim Dağcılık 87-55’lik skorla kazandı. TBF 2.Ligin 9 Haftasında oynanacak maçlar şu şekilde;
30 Aralık Cumartesi
13.00:Bolu (17 Temmuz Spor Salonu) Boluspor – UPS Spor
15.00:Erzurum ( Erzurum Kapalı Spor Salonu) Erzurum BŞB Gençlik – İzmir BŞB.
16.30:Muğla (Fethiye Eldirek Spor Salonu) Fethiye Belediye – Gemlik Basketbol
16.30: Mersin (Edip Buran Spor Salonu) Mersin BŞB. - Edirne BLD. Edirnespor
19.00 İstanbul (Caferağa Spor Salonu) Tenis Eskrim Dağcılık – Manisa BŞBS.
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