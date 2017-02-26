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26 Şubat 2017 Pazar
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    • Pota beyi sarsıldı

    Türkiye Erkekler Basketbol 2. Liginde ilimizi temsil eden Bolu Belediyespor Basketbol takımı Artvin Belediyespor’u konuk etti. Son periyodu çekişmeli geçen maçı Boluspor 58-59 kaybetti.

    26 Şubat 2017 Pazar 10:53
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    Pota beyi sarsıldı

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Stad: 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu

    Bolu Belediyespor Basketbol takımı ilk beş: *** Soner Şahin, ** Erhan Kocamış, *** Volkan İncekara, **Hakan Eryüz, *** Barış Yalman

    Artvin Belediyespor Basketbol takımı ilk beş: *** Fıratn Aydemir, ***Orhan Dağ, **Fatih Güraslan, *** Çağatay Çevik, ** Melih Sevda

    Türkiye Erkekler Basketbol 2. Liginde ilimizi temsil eden Bolu Belediyespor Basketbol takımı Artvin Belediyespor’u konuk etti. Maçın ilk sayı Artvin Belediyespor’dan Mete Doğan’ın 2 sayılık atışıyla geldi. Artvin’in sayısına Pota Beyi hemen karşılık verdi. Boluspor Hakan Eryüz’ün 3 sayılık atışı ile 3-2 öne geçti. İlk periyotta iki takımda karşılıklı atışlarıyla maçta durum 7-7’ye geldi. İlk periyodun sonuna iyi oyun sergileyen Artvin’in 17-12 üstünlüğüyle sona erdi.  İkinci periyodun başlarında Bolu Belediyespor taraftarlarının desteğini alarak ikinci periyodun ilk iki dakikası içerisinde sayı bularak maça ortak olmaya çalıştı. Artvin Bld. Boluspor’un yaptığı hücumlara iyi savunma yaparak sayı bulmalarını engelledi. İkinci periyodun ilk sayısı yine Artvin Belediyespor’dan geldi. Artvin’in hücumunda Can Yalmanın üç sayılık atışı isabet bularak maçta durum 20-12’ye geldi. Yediği basketten sonra toparlanan Pota Bey’i arka arkaya bulduğu sayılarla farkı indirerek skoru 16-20ye gedirdi. Artvin Belediye rakibinin maça daha çok ortak olmasına izin vermedi. Artvin Belediye bulduğu sayılarla ve etkili oyunuyla bir ara farkı 10’a çıkararak maçta dururumu 16-26 yaptı. İkinci çeyreğin son dakikaları iki takımın atışlarıyla geçti. İkinci periyodun sonuna 21-32 Artvin Belediye üstünlüğüyle girildi. Bolu Belediyespor üçüncü çeyreğe ev sahibi avantajını kullanarak iyi başladı. Pota Beyi geride kalan çeyreklerde yaptığı hatalarını bu çeyrekte telefi etmeye çalıştı. Üçüncü çeyreğe etkili başlayan Pota beyi farkı 5 sayıya indirerek skoru 32-37’ye getirdi. Farkın yavaş yavaş erimesiyle temposunu yakalayan Bolu beyi taraftarlarını ateşleyerek etkili hücumlar yaptı. Art arta bulduğu atakları iyi değerlendiren Bolu beyi Can Coskun’un sayısıyla farkı bire indirerek maçta durumu 40-41e getirdi.  Üçüncü çeyrek sonuna 48-45 Artvin Belediye üstünlüğüyle girildi. Son çeyrekte heyecanlı anlar yaşandı. İki takımında karşılıklı hücumlarda bulduğu isabetli sayılarla son periyodda surum 49-52 oldu. Maçta galip isteyen Bolu Belediyespor elinden geleni yapsa da olmadı. Maçı Artvin Bld. 59-58 kazandı. Karşılaşmada Boluspor adına Volkan İncekara 14 sayı, Barkın Çınar 12 sayı 5 ribaunt ve Soner Şahin 9 sayı 8 ribaunt ile mücadele ederken, Artvin Belediye takımından Yiğit Mirza 22 sayı 7 ribaunt ve 3 blok ile sahanın en skorel oyuncusu oldu. Orhan Dağ 10 sayı 5 ribaunt ve Fırat Aydemir 9 sayı 5 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynayan oyunculardan oldu.Bu mağlubiyetle Bolu Belediyespor Basketbol takımı puanını 28’e çıkararak maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşirken, Artvin Bld.takımı ise 30 puanla maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Pota beyi ligin son haftasında5 Mart Pazar günü Bursa Atatürk Spor Salonunda Tofaş Gelişim ile oynayacak.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Erkekler, Basketbol, 2., Liginde

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