Pota Beyi Seride 1-0 Önde

Haber: Gökhan Aksoy

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan maça daha iyi başlayan Tenis Eskrim Dağcılık, güçlü rakibi Pota Beyi karşısında çeyreği 22-18 önde tamamlamasını bildi. İkinci çeyrek ise iki taraf içinde mücadele ve savunma dozu yükseldi. Üstünlük mücadelesinin kıyasıya yaşandığı ikinci çeyreği ise 40-39 Bolu önde tamamladı. İkinci yarıda daha iyi ortaya koymaya başlayan Bolu, farkı da açmaya başladı ve üçüncü çeyreği 59-45 önde tamamladı. Son çeyrekte ise hataya izin vermeyerek farklı üstünlüğü korumaya devam eden ev sahibi ekip karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Play-Off’un ikinci mücadelesi ise 9 Nisan Salı günü saat 15.00’da İstanbul Caferağa Spor Salonunda oynanacak. Seride 2 maç alan takım Play Off grubuna kalma hakkını elde edecek. Seride durumun 1 -1 olması halinde son maç ise Bolu’da oynanacak.

Öne çıkanlar

Bolu: Eren Beyaz 19 sayı, 7 ribaund, 4 asist, Mehmet Oğuzhan Kızıl 16 sayı, 9 ribaund, 3 asist

Tenis Eskrim Dağcılık: Batuhan Yılmaz 16 sayı, 3 ribaund, Ahmet Lütfi Demirhan 11 sayı, 2 ribaund