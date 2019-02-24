Pota Beyi Son Anda Kaybetti

Haber: Gökhan Aksoy

Mücadeleye konuk takım daha iyi başladı ve ilk periyodu 18-11 önde kapatan taraf oldu. 2.çeyrekte oyunu ağırlığını koyarak öne geçti. Pota Beyi soyunma odasına 25-24 üstün gitmeyi başardı. 3.periyotta farkı açan temsilcimiz son çeyreğe 43-38 önde girdi. Başabaş geçen son çeyrekte daha iyi oynayan Mavişehir son anına kadar heyecan içinde geçen maçı 2 sayılık farkla 60-58 kazanan taraf oldu. Konuk takımda Gökhan Edge 21 sayı ile maça damga vururken, Bolusporlu Eren’in 14 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Temsilcimiz 15.haftada 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Beylikdüzü Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Salon: 17 Temmuz

Hakemler: Orçun Akgül (Baş Hakem), Melikşah Mercan (1. Yrd. Hakem), Furkan Keseratar (2. Yrd. Hakem)

Bolu Belediyespor Boluspor: Gökhan (5), Selaattin, Mert (3), Burak Can (8), İhsan Yalçın (8), Samed (4), Mustafa (3), Mehmet Oğuzhan (2), Eren (14), Hakan (3), Oğulcan Metehan (6), Volkan (2)

Mavişehir: Onat Gür (13), Bora Can, Mahmut Can (3), Koray (6), Arda Berk (3), Mert, Orhun (6), Ahmet Yusuf (2), Kılıçarslan (3), Mert (3), Gökhan Edge (21)

1P: 11-18 2P: 14-6 / 3P: 18-14 4P: 15-22