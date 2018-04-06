Haber: Esra Öztürk

Bolu BelediyesporBoluspor erkek basketbol takımı TBF Erkekler 2. Ligin B grubunun 22. haftasında Mamak BLD. Yeni Mamak Spor’a konuk olacak. Mücadele 7 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’da Mamak Belediyesi Spor Salonunda oynanacak. Ligin son haftasında oynanacak maçlar öncesi Pota beyi ligde 14 galibiyet 7 mağlubiyet elde etti. Topladığı 35 puanla 3. sırada yer alıyor. Boluspor basketbol takımı ligin 21. haftasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor’u konuk etti. Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Manisa Büyükşehir belediye takımı 79 – 53 kazandı. Rakip Mamak Belediyespor ise geri kalan haftalarda 10 galibiyet, 11 mağlubiyeti bulunuyor. Mamak BLD. Yeni Mamak Spor takımı ligde topladığı 31 puanla 7. sırada yer alıyor. Rakip Mamak Belediye 21.haftada Tenis Eskrim Dağcılık takımına konuk oldu. İstanbul Caferağa Spor Salonunda oynanan mücadeleyi 77 – 63’lük sonuçla kazanan taraf ev sahibi takım Tenis Eskrim Dağcılık oldu.TBF Erkekler 2. Lig B grubu 20.hafta fikstürü şu şekilde;

7 Nisan Cumartesi

14.00: İzmir (Celal Atik Spor Salonu) İzmir BŞB –Tenis Eskrim Dağcılık

15.00: Manisa ( Atatürk Spor Salonu) Manisa Büyükşehir Belediye Spor – Mersin BŞB

15.00: Ankara ( Mamak Belediyesi Spor Salonu) Mamak BLD. Yeni Mamak Spor -Boluspor Bolu Belediyespor

15.00: Bursa ( Final Okulları Spor Salonu) Final Spor – Erzurum BŞB Gençlik

15.00: Edirne ( Mimar Sinan Spor Salonu) Edirne BLD. Edirnespor – Gemlik Basketbol

15.00: İstanbul (Ahmet Cömert Salonu) UPS Spor – Fethiye Belediye