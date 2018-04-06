banner133

banner128

06 Nisan 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Pota Beyi son virajda

    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 2. Liginde mücadele eden Boluspor Bolu Belediyespor takımı ligin son haftasında Mamak BLD. Yeni Mamak Spor’a konuk olacak.

    06 Nisan 2018 Cuma 12:09
    Bu haber 28 kez okundu
    Pota Beyi son virajda

    Haber: Esra Öztürk

    Bolu BelediyesporBoluspor erkek basketbol takımı TBF Erkekler 2. Ligin B grubunun 22. haftasında Mamak BLD. Yeni Mamak Spor’a konuk olacak. Mücadele 7 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’da Mamak Belediyesi Spor Salonunda oynanacak. Ligin son haftasında oynanacak maçlar öncesi Pota beyi ligde 14 galibiyet 7 mağlubiyet elde etti. Topladığı 35 puanla 3. sırada yer alıyor. Boluspor basketbol takımı ligin 21. haftasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor’u konuk etti. Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Manisa Büyükşehir belediye takımı 79 – 53 kazandı. Rakip Mamak Belediyespor ise geri kalan haftalarda 10 galibiyet, 11 mağlubiyeti bulunuyor. Mamak BLD. Yeni Mamak Spor takımı ligde topladığı 31 puanla 7. sırada yer alıyor. Rakip Mamak Belediye 21.haftada Tenis Eskrim Dağcılık takımına konuk oldu. İstanbul Caferağa Spor Salonunda oynanan mücadeleyi 77 – 63’lük sonuçla kazanan taraf ev sahibi takım Tenis Eskrim Dağcılık oldu.TBF Erkekler 2. Lig B grubu 20.hafta fikstürü şu şekilde;

    7 Nisan Cumartesi

    14.00: İzmir (Celal Atik Spor Salonu) İzmir BŞB –Tenis Eskrim Dağcılık

    15.00: Manisa ( Atatürk Spor Salonu) Manisa Büyükşehir Belediye Spor – Mersin BŞB

    15.00: Ankara ( Mamak Belediyesi Spor Salonu) Mamak BLD. Yeni Mamak Spor -Boluspor Bolu Belediyespor

    15.00: Bursa ( Final Okulları Spor Salonu) Final Spor – Erzurum BŞB Gençlik

    15.00: Edirne ( Mimar Sinan Spor Salonu) Edirne BLD. Edirnespor – Gemlik Basketbol

    15.00: İstanbul (Ahmet Cömert Salonu) UPS Spor – Fethiye Belediye

     

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Basketbol, Federasyonu, (TBF), 2.

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu LAFTA, BİZ EN İYİSİYİZ AMA… !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel OHAL’den memnunuz(!)
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KİMLİK DEĞİŞTİRME MACERASI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Mete Yarar, Boluda’ydı …
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan AŞK VE SEVGİ BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİ ÖNLER
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY KOSGEB; Girişimci ve ELGİNKAN Vakfı
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL CİDDİYET İSTER !
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖNLÜMÜZDEKİ TÜRKÜLER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR MANİSA BASKETBOL
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Gerçekten Mutlu musunuz?
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GAZOZ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım BTSO da Seçimler
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ ELİMDE HAZİNE DEĞERİNDE BİR BELGE
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HiÇBİR ŞEYİN TADI KALMADI MI?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNLARI
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124