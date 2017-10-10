Haber: Esra Öztürk

Pota Beyi Kasım ayında başlayacak olan EB2L maçları öncesinde yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Son hazırlık maçında Bilecik Belediyespor’u oldukça farklı yenen Bolu Belediyespor Boluspor basketbol takımı antrenmanlarını Karaçayır Spor Salonu’nda sürdürüyor. Temsilcimizde oldukça neşeli geçen çalışmalar işlerin yolunda olduğunu gözler önüne seriyor. Kırmızı-beyazlıların bugün Düzce’de Düzce Belediyespor ile bir hazırlık maçı yapması beklenirken, dev adamlar yaptıkları son idmanda gazetemize keyifli pozlar verdiler.