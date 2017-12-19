Haber: Esra Öztürk

Karaçayır Spor Salonu’nda dün saat 13.00’te oynanan mücadeleyi Mehmet Burak Anlatıcı, Anıl Veziroğlu, Berkan Yılmaz hakem üçlüsü yönetti. Başabaş başlayan maçın ilk periyodunu temsilcimiz 24-20 önde kapattı. Temsilcimiz 2.periyotta da üstünlüğünü sürdürerek devre arasına 46-40 önde girdi. 3.periyotta büyük düşüş yaşayan kırmızı-beyazlılar sadece 8 sayı bulurken potasında ise 29 sayı gördü. Bir ara 20 sayı geriye düşen temsilcimiz son çeyreğe 69-54 yenik girdi. Son periyotta ender görülen bir geri dönüşe imza atan Bolu BelediyesporBoluspor öne geçtiği son bölümde rakibinin eşitliği bulmasına engel olamadı ve maç 83-83 ile uzatmaya gitti. Uzatma bölümlerinde de heyecan yüksek seviyedeydi. Karşılıklı basketlere rağmen rakibine kılpayı üstünlük sağlayan Pota Beyi maçtan 95-93 galip ayrılarak haftayı 5.sırada kapattı. Maçın en skorer ismi 22 sayı ile Gemlik Basketbol’dan Melih olurken, temsilcimizden Hakan ise attığı 20 sayı ile galibiyette başrol oynayan isim oldu. Temsilcimiz 8.Haftada Edirne Belediyespor’a konuk olacak.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Mehmet Burak Anlatıcı, Anıl Veziroğlu, Berkan Yılmaz

Bolu BelediyesporBoluspor: Berkay Burak, Ayberk (18), Burak Can (15), Efe Ayberk (7), Serhat (4), Arif Erhan (14), Gökhan Talu (2), Samed, Oğulcan Metehan (4), Faik Can (11), Hakan (20)

Antrenör: Murat Yolcu

Gemlik Basketbol: Gökhan (11), Cihan (2), Kamer (2), Serdar (14), Melih (22), Cem (9), Mert (12), Oğuzhan, Berkay Pehlevan, Hüsnü (7), Ali (9), Berkay Kutlu (5)

1P: 24 – 20, 2P: 46 – 40 , 3P: 54 – 69 , MS: 83 – 83 , UZ: 12 – 10

TBF 2.Lig 7.haftasında oynanan maçların sonuçları şu şekilde;

15 Aralık Cuma

13.00: Final Spor – UPS Spor: 79 – 62

16 Aralık Cumartesi

13.00: Bolu Spor – Gemlik Basketbol: 95 – 93

14.00: İzmir BŞB – Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 71 – 86

15.00: Erzurum BŞB Gençlik – Mamak Bld Yeni Mamak Spor: 64 – 67

16.30: Mersin BŞB – Fethiye Belediye: 72 – 75

18.00: Tenis Eskrim Dağcılık – Edirne BLD. Edirnespor: 60 – 66