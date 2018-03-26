Haber: Esra Öztürk

Türkiye Basketbol 2. Lig B grubunda mücadele eden Bolu Belediyespor, ligin 20.haftasında UPS Spor’a konuk oldu. İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonunda oynanan mücadeleyi UPS Spor 76-68 kazandı. Maçın ilk periyoduna iki takımın karşılıklı sayıları ile başlanıldı. Rakibin etkili oyununa engel olan Bolu BelediyesporBoluspor, ilk periyodu 25-16 geride kapattı. Pota beyi ikinci periyottaki baskısını artırsa da farklı eritemedi. Boluspor basket takımı ilk yarıyı 45-37 geride tamamladı. Devre dönüşünün ardından toparlanan Bolu Belediye takımı üçüncü periyotta rakibine karşı üstünlük sağladı. Bu periyotta 23 sayı kaydeden bolu BelediyesporBoluspor takımı 10 farkı eriterek son çeyreğe 58-60 önde girdi. Maçın son periyodunda pota beyi sayı bulmakta zorlandı. Maçın son periyodunda sadece 8 sayı kaydeden Bolu BelediyesporBoluspor maçı 76-68 kaydetti. Attığı 17 sayıyla maçın en skorer ismi olan Burak Can Dilmaç, mağlubiyete engel olamadı. Bolu Belediyespor’da Dilmaç’ı 13 sayıyla Can Nurkan ve 12 sayıyla Serhat Doğanay takip etti. Gökhan Akkoyun 15 sayıyla UPS Spor’un en skorer ismi oldu. UPS Spor galibiyetin ardından puanını 27’ye çıkararak 9.sıraya yerleşti. Bolu Belediyespor ise 34 puanla 2.sırada kaldı. Bolu BelediyesporBoluspor ligin 21.haftasında lider Manisa Büyükşehir Belediye Spor’u konuk ederken, UPS Spor ise Mersin BŞB takımına konuk olacak.

Salon: Ahmet Cömert Spor Salonu

Hakemler: Taner Şeker, Ahmet Basri Yıldız, AdemDeliavcı

UPS Spor: Gökhan Akkoyun, Mustafa Kürşat Özdemir, Lazgin Emre Özkanlı, Yunus Emre Doyan, Kutay Akpulat, BatıkanDemirtoz, Efe Erk, Bahadır Şimşek, Batuhan Yeşilturna, Armağan Çevik, Yunus Emre Tüfekçiyaşar

Boluspor Bolu Belediyespor: Can Nurkan, Erhan Kocamış, Burak Can Dilmaç, Oğulcan Metehan Deniz, Samed Demirok,Hakan Şanlı, Rahim Rızvanoğlu, Tufan Fındıklı, Ayberk Güleryüz, Efe Ayberk Kayalar, Berkay Burak Aygün

1P: 25-16, 2.P: 45-37, 3.P:58-60, 4.P: 76-68