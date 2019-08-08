Pota Beyi Yok Oldu

Özel Haber: Erdal Tanrıverdi

Yaklaşık 9 sene önce kurulan ve 2010-2011 sezonunda bölgesel liglerde başlayan ve 2 sezon sonra 2.ligde mücadele etmeye başlayan Boluspor basketbol takımı bu sezon liglerde yer almayacak. Geride kalan yıllarda profesyonel liglerde mücadele eden kırmızı beyazlı basketbol takımı büyük zorluklarla kurulduktan sonra 14 Haziran 2011 tarihinde Boluspor kulübü bünyesine girdi. 2013 yılında ise Bolu Belediyespor takımın maddi destek ile birlikte tüm sorumluluğunu aldıktan sonra kırmızı beyazlılar liglerde Bolu Belediyespor Boluspor adı ile mücadele etti. Bunca yıl liglerde başarıyla mücadele eden ve basketbol severleri tribünlere çeken kırmızı beyazlı takım maddi kaynaksızlıktan dolayı bu sezon ligden çekildi.

Kaptan Çok Üzgün

Bu kararın ardından tüm basketbol severler büyük üzüntü yaşarken, zor şartlar altında 9 sene önce kurulan takımın kurucularından olan ve yıllarca kaptanlığını yapan Çağdaş Çalış açıklamalarda bulundu. Çalış 9 yıl önce kurdukları kulübün kapanmasından dolayı çok üzgün olduğunu ifade ederek “9 yıl önce çok zor şartlar altında bu kulübü kurmuştuk. Bolu’da bir basketbol ateşi yakmıştık ama şuan bu ateş sönüyor. Ben kulübün kurulmasında öncü oldum. Birçok isimle görüştüm ve amatör olarak başladığımız yolculuğumuzda iki yıl sonra profesyonel olarak yolumuza devam etmiştik. Hem kulübün kurulmasında büyük emeklerim vardı hem de yıllarca ben bu takıma kaptanlık yapmıştım. Şimdi kapanıyor olması beni derinden etkiledi” dedi.

Voleybola Var Baskete Yok!..

Bolu Belediyespor Boluspor Kulübü basketbola bütçe ayırmayıp lige katılmama kararı alınca tepkileri de üzerine çekti. Bütçede daralmadan söz eden yönetimin voleybol takımı için pahalı transferleri yapıp şampiyonluğu hedeflemesi basketbol severleri kızdırdı. Bununla birlikte 2.ligde mücadele edecek olan bayan hentbol takımının durumunun da netleşmemesi Bolu spor camiasında üzüntüyle karşılandı.