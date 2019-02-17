Pota Beyi Zirveye Koşuyo

Haber: Gönül Olutürk

İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda önceki gün saat 15.00’te oynanan maç başa baş bir mücadele ile start alırken 1.çeyreği temsilcimiz 14-13 önde kapattı. Temsilcimiz kafa kafaya giden oyunda 2.çeyrekte de küçük bir fark yakaladı ve soyunma odasına 29-27 önde gitti. Pota Beyi 3.çeyrekte oyunu koparmayı başardı. Temsilcimiz son çeyreğe 51-37’lik üstünlükle girdi. Rakibinin farkı kapatmasına izin vermeye Bolu Belediyespor Boluspor maçtan 70-61 galip ayrılarak zirve yarışını sürdürdü. Ekibimiz 14.haftada 23 Şubat Pazar günü saat 13.00’te Karaçayır Spor Salonu’nda Mavişehir takımını konuk edecek.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Fırat Atar (Başhakem), Niyazi Yasin Kahraman (1.Yardımcı Hakem), 2.Yardımcı Hakem (Umut Memiş)

İstanbul Teknik Üniversitesi: Sinan Deniz, Rahim (3), Muhammet Tarık, Bora (4), Metehan, Alp Timuçin (6), Umutcan (6), Gökay, Onur (9), Murat (8), Musa (4), Serkan (21)

Bolu Belediyespor Boluspor: Gökhan (12), Selaattin, Mert (4), Burak Can (10), İhsan Yalçın (8), Samed, Mustafa, Mehmet Oğuzhan, Eren (13), Hakan (11), Oğulcan Metehan, Volkan (12)

1.P: 13-14, 2.P: 14-15 / 3.P: 10-22, 4.P: 24-19