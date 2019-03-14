Pota beyi zorlu deplasmanda

Haber: Gökhan Aksoy

Basketbolda ilimizi başarılı bir şekilde temsil eden Boluspor Bolu Belediyespor takımı TBF 2. Ligin 17. haftasında Halkbank TED Ankara Kolejliler takımına konuk olacak. Mücadele bugün saat 17.00’de Ankara Ted Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce S.S. Spor Salonunda oynanacak. Temsilcimiz ligin 16. haftasında evinde 17 Temmuz Spor Salonu’nda Erzurum BŞB’yi uzatmada 80-79 yenmişti. Bu galibiyetin ardından temsilcimiz 26 puanla 4.sırada yer alıyor. Rakip TED Ankara Kolejliler ise 16. haftada dış sahada Fethiye takımına konuk oldu. Mücadeleyi Fethiye ekibi 77-69 kazanan taraf oldu. TED Ankara Kolejliler bu mağlubiyetle ligdeki 4. mağlubiyetini elde etti. Konuk takım takımı 28 puanla 3.sırada yer alıyor. TB2L Lig 17.hafta programı şu şekilde;

15 Mart Cuma

17.00: Halkbank TAK-Bolu Belediyespor-Boluspor

16 Mart Cumartesi

13.00: Erzurum BŞB-Nazilli Belediye

15.00: Beylikdüzü Basket-Rota Koleji

16.00: İTÜ-Lokman Hekim Fethiye

17.00: Mavişehirspor-Kepez Belediye

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 14:29