Pota Beyinde 1 Ayrılık Daha

Haber: Esra Öztürk

Edinilen bilgiye göre TBL ekibi Manisa BBSK takımı son olarak Boluspor forması giyen genç forvet Mert Ulutaş’ı renklerine bağladı. 1.97 boyundaki 22 yaşındaki oyuncu Burak Can Dilmaç’tan sonra Manisa BBSK takımına giden 2.oyuncu oldu. Konuyla ilgili olarak Manisa BBSK’dan yapılan açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, gelecek vadeden, genç yetenek Mert Ulutaş’ı renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Boluspor forması giyen Ulutaş, bu sezon basketbol takımımızın başarısı için ter dökecek” ifadelerine yer verildi.