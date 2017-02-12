Haber: Erdal TANRIVERDİ

Bolu Belediyespor Basketbol takımı ilk beş: *** Soner, *** Volkan, **Barış, ** Hakan, ** Erhan

İnegöl Belediyespor takımı ilk beş: *** Arın, *** Doğancan, **Alparslan, ** Oğuz, ** Serhat

Türkiye Basketbol 2. Lig’de mücadele eden Bolu Beyi liginin 16. haftasında İnegöl Belediyespor’u konuk etti. 17 Temmuz Spor Salonunda oynanan zorlu karşılaşmayı Bolu Belediyespor 74-66 kazandı. Nefes nefese geçen maçta ilk sayısı İnegölden Arının üçlüğü ile geldi. İlk çeyreğin yarısına gelinirken karşılıklı atılan sayılarla maçta durum 9-9. Çeyreğin sonuna yaklaşıldığında etkisini artıran İnegöl Belediye 22-18 öne geçti. İlk çeyrek sonuna İnegöl 4 farkla önde girdi. İlk çeyrek sonu 26-22. İkinci çeyrekte toparlanan Bolu beyi öne geçmeyi başararak durumu 32-30 yaptı. Çeyrek sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Boluspor ilk yarıyı 42-40 önde tamamladı. Üçüncü çeyreğe 8-0 lık seri ile başlayan Pota beyi farkı 10a çıkararak durum 50-40 yaptı. Çeyreğin sonuna kadar üstünlüğünü koruyan Boluspor üçüncü çeyreğin sonuna 60-49 önde girdi. Son çeyrekte toparlanan İnegöl takımı etkili oyun ve baskıyla farkı bire indirerek skoru 62-61 yaptı. Rakibin oyuna ortak olmasını engelleyen Pota Beyi maçın son dakikalarında etkili oyunuyla maçı 74-66 kazandı. Pota beyinde 22 sayıyla Soner, 13 sayıyla Volkan ve 11 sayıyla Barış takımın en skorer isimleri oldu. İnegöl’de Arın 21 sayı, Doğancan 11 sayı ve Alparslan 10 sayıyla takımlarının mağlubiyetine engel olamadılar. Bu galibiyetle Pota beyi puanını 25e çıkararak üçüncü sıraya yerleşirken İnegöl takımı 21 puanla altıncı sırada kaldı.