Haber: Esra Öztürk

TBF Erkekler 2. Ligi B grubunun 16.haftasında Mersin BŞB ile Boluspor Bolu Belediyespor takımları karşı karşıya geldiler. Mücadele 24 Şunat Cumartesi günü Mersin Edip Buran Spor Salonunda oynandı. Boluspor, normal süresi 71-71’lik skorla biten maçı uzatmalarda 80 – 86 kazandı. Maça Boluspor Bolu Belediyespor basketbol takımı etkili başladı. Mücadelede rakibine pek sayı şansı tanımayan temsilcimiz ilk periyodu 18-31 önde tamamladı. İkinci periyotta istediği oyunu sahaya yansıtamayanBoluspor Bolu Belediyespor takımı devre arasına 40-46 önde girdi. Pota beyi ikinci periyotta sadece 15 sayı üretebildi. Üçüncü periyotta iki takımda sayı üretmekte zorlandı. Bu periyotta rakibine oranla daha az sayı bulan pota beyi son periyoda 58-59 önde girdi. Son periyotta iki takımda daha çok savunma ağırlıklı oyun sergilediler. İki takımında az bulduğu son periyodun normal süresi 71-71 sona erdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma periyodunda toparlanan Boluspor Bolu Belediyespormaçı 80-86 kazandı. Maçın en skorer ismi attığı 25 sayı ile Mersin BŞB’denArda Doğuş Sarıbay oldu. Boluspor Bolu Belediyespor’da Erhan Kocamış attığı 16 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, onu 15 sayıyla Can Nurkan takip etti. Oğulcan Metehan Deniz ve Serhat Doğanay 14’er sayı kaydetti. Galibiyetin ardından puanını 27’ye çıkaran temsilcimiz 4.sıradaki yerini korurken, rakip Mersin BŞB 22 puanla 8.sırada yer alıyor. Boluspor ligin 17.haftasında Fethiye Belediye’sini konuk ederken, Mersin BŞB ise Erzurum BŞB Gençlik’e konuk olacak.

Stad: Edip Buran Spor Salonu

Hakemler: Mustafa Topaloğlu, Serdar Saraç, AdemDeliavcı, Turgay Köroğlu

Mersin BŞB: Arda Doğuş Sarıbay, Gökhan Talu Yağan, Koray Uzunhasan, Hidayet Civan, Taylan Süerkip, Yiğit Vardal, Ersan Özseven, Gökper Gen, Onur Çalban, Mehmet Han Başkülekçi, Serhat Angül, Önder Fındık

Antrenör: Gürkan İşbırakmaz

Boluspor Bolu Belediyespor: Can Nurkan, Erhan Kocamış, Hakan Şanlı, Oğulcan Metehan Deniz, Ayberk Güleryüz, Burak Can Dilmaç, Serhat Doğanay, Rahim Rızvanoğlu, Efe Ayberk Kayalar, Samed Demirok, Berkay Burak Aygün

Antrenör: Murat Yolcu

1P: 18 – 31, 2.P: 40 – 46, 3.P: 58 – 59, 4.P: 71 – 71 MS: 80 – 86

24 Şubat Cumartesi

15.00: Manisa Büyükşehir Belediyespor – Erzurum BŞB Gençlik: 75 – 45

16.30: Fethiye Belediye – Tenis Eksrim Dağcılık:74 – 84

16.30: Merşin BŞB – Boluspor Bolu Belediyespor:80 – 86

17.00: Gemlik Basketbol – Final Spor:75 – 67

18.00: UPS Spor – Mamak BLD. Yeni Mamak Spor:82 – 79

26 Şubat Pazartesi

18.00: Edirne BLD. Edirnespor – İzmir BŞB:66 – 61