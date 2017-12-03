Haber: Semih Baykal

TB2L B grubu’nda ilimizi başarıla temsil eden Bolu Belediyespor Boluspor basketbol takımı Karaçayır Spor Salonu’nda Mersin Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Mücadele de ilk basketi rakip takım attı (0-2). Temsilcimiz serbest atış sayılarıyla eşitliği yakaladı: 2-2. Temsilcimiz ilk kez 5.dakikada öne geçmeyi başardı: 8-7. 8.dakikayı 11-9 üstünlükle geride bırakan Pota Beyi ilk periyodu da 13-11 önde tamamladı. 2.periyodun 3.dakikasında fark 7 sayıya çıktı: 24-17. Oyunda ipleri iyice eline alan Bolu Belediyespor Bolusporlu oyuncular 5.dakikayı 11 sayılık üstünlükle geçti: 28-17. 8.dakika 39-24, ilk yarı ise 41-24 ekibimizin üstünlüğü ile tamamlandı. 2.yarının ilk periyodunda fark 20 sayıya çıktı: 46-26. Fark giderek artmaya başlarken 5.dakika 55-32, 8.dakika ise 62-37 ile geçildi. 3.periyot 67-40’lık skorla geride bırakıldı. Son periyodun ilk dakikasında oyundan düşen Mersin ekibi 32 sayı geriye düştü: 72-40. 5.dakikada oyundaki en yüksek farka ulaşıldı: 81-41. Maçın son bölümlerinde antrenör Yolcu genç isimlere şans verirken maçtan 85-51 galip ayrılan Pota Beyi ligde 4.sıraya yükseldi. Maçın en skorer ismi 17 sayıyla Boluspor’dan Hakan Şanlı oldu. Temsilcimiz 6.haftada Fethiye Belediye deplasmanına çıkacak.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Samet Fırat Savaş, Şevki Enes Can, Ersel Büyükkara

Bolu Belediyespor Boluspor: Berkay Burak, Ayberk (8), Burak Can (10), Efe Ayberk (8), Serhat (8), Arif Erhan (12), Gökhan Talu (3), Samed (2), Oğulcan Metehan (4), Faik Can (13), Hakan (17)

Antrenörler: Baş Antrenör: Murat Yolcu, Yardımcı Antrenör: Ahmet Özbay

Mersin BŞB: Serhad (5), Mert (5), Gökper (5), Önder (3), Onur (4), Hidayet (2), Tufan (2), Mehmet Han (3), Arda Doğuş (14), Yiğit Can (5), Tibet (3)

1.Periyot: 13-11, İlk Yarı: 41-24, 3.Periyot: 67-40, Skor: 85-51